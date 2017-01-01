Объем подземной биосферы занимает двойной объем всех океанов планеты

Ученые выяснили, что организмы в земле образуют больше углерода, чем все люди.

Организмы, живущие в глубинах Земли, образуют в 245-385 больше углерода, чем люди, живущие на планете. А всего, по оценкам исследователей, вес биомассы в недрах земли составляет 15-23 миллиарда тонн углерода. Об этом сообщили на ежегодной конференции Американского геофизического союза участники проекта «Обсерватория глубинного углерода», которые в течение почти десятилетия исследовали недра Земли. Согласно оценкам ученых, объем подземной биосферы заняла почти двойной объем всех океанов планеты.

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В 2009 году Геофизическая лаборатория и Фонд Альфреда Слоуна основали программу «Обсерватория глубинного углерода». Она рассчитана на 10 лет (участники представят результаты в 2019 году) и в ней участвуют более тысячи ученых из 52 стран. Основной целью проекта является выяснение происхождения углеводородов в недрах планеты. Также исследователи хотят ответить на вопросы, касающиеся химической и биологической роли глубинного углерода. В частности, насколько велики его ресурсы; где он находится и как перемещается из глубин к поверхности и наоборот; насколько глубоко под поверхностью Земли есть биосфера. Участники проекта исследуют примерно 100 мест в разных точках планеты. Они бурили скважины под морским дном, и исследовали организмы, обитающие в шахтах и скважинах . Рекордная глубина, с которой исследователи отбирали образцы под поверхностью суши была около пяти километров, под поверхностью океана — 10,5 километров.

Оказалось, что глубинная биосфера состоит из представителей всех трех доменов, существующих на планете — бактерий, эукариот и архей. В целом, по оценкам исследователей, глубинная биосфера занимает 2-2,3 миллиарда кубических километров, это почти вдвое больше, чем объем всех океанов Земли (объем Мирового океана приблизительно составляет 1,3 миллиарда кубических километров). Масса углерода организмов, живущих на глубине, предположительно, колеблется от 15 до 23 миллиардов тонн.

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По оценкам исследователей, несмотря на присутствие в глубинах Земли представителей всех трех доменов, в основном там обитают бактерии и археи. По-видимому, около 70 процентов всех обитающих на планете архей и бактерий живут в недрах. По генетическому разнообразию обитатели глубин сравнимы с организмами, обитающими на поверхности планеты. А богатство разновидностей микробных сообществ, живущих в осадочных породах, зависит от возраста этих пород. Чем они старше, тем в них меньше пищи, и меньше микроорганизмов.

Ранее исследователи провели глобальную перепись биомассы на Земле, которая суммарно составляет примерно 550 миллиардов тонн углерода. 80 процентов из них приходится на растения, а на долю человека — 0,01 процента.

Напомним, ранее ученые выяснили, что растения покорили Землю на 100 млн лет раньше, чем считалось.

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