В пыльных облаках разглядели планетарные системы

В звездообразовательной области обнаружены молодые планеты.

"Суперземли" и планеты размером с Нептун могут формироваться вокруг молодых звезд в значительно больших количествах, чем считалось ранее, выяснили астрономы в новом исследовании.

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Наблюдая молодые звезды, расположенные в звездообразовательной области, лежащей в направлении созвездия Тельца, исследователи обнаружили, что многие из них окружены структурами, указывающими на присутствие невидимых, все еще находящихся в процессе формирования молодых планет.



Используя радиотелескоп Atacama Large Millimeter Array (ALMA), команда исследователей под руководством Фэна Лонга (Feng Long) из Института астрономии Кавли Пекинского университета, Китай, провела обзор молодых звезд, расположенных в звездообразовательной области Телец, которая представляет собой огромно облако из газа и пыли, расположенное на расстоянии всего лишь 450 световых лет от нас. Исследование показало, что из 32 звезд, окруженных протопланетными дисками, 12 звезд – то есть 40 процентов – имеют диски со сложной структурой, демонстрирующие кольца и щели, которые, как считает команда, появились в дисках в результате формирования в ни их планет.

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Кроме того, в работе была рассмотрена альтернативная версия формирования щелей и колец в околозвездном диске, не предполагающая наличие планет и связывающая формирование структуры диска с изменениями давления, обусловленными магнитными полями, однако проверка этой гипотезы не подтвердила связи между свойствами звезд и структурой диска, добавили авторы.



Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal.

Напомним, ранее сообщалось, что в созвездии Тельца нашли четыре странных планеты.

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