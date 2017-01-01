Как появилась наука: Познавательный мультфильм

Откуда берет корни современная наука?

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Мы не представляем нашу жизнь без мобильных телефонов, интернета и электричества. Но технический прогресс невозможен без фундаментальной науки. Без нее мы бы даже не знали, что Земля круглая. К счастью, наука существует, но как же она появилась? Многие древние цивилизации, например, вавилоняне и египтяне, интересовались окружающим миром, изучали движение звезд и вели математические расчеты. Но не любое знание — это наука. Что же такое наука? Это исследование природы, попытка понять, как устроена наша реальность и почему именно так, а не иначе. Впервые этими вопросами задались древние греки. Как же это произошло?

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