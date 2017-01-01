Морские динозавры были теплокровными - ученые

Ихтиозавры могли быть теплокровными.

Почти всю мезозойскую эру, пока на суше доминировали динозавры, «царями морей» оставались родственные им ихтиозавры. Внешне они чем-то напоминали современных дельфинов, хотя размеры могли набирать китовые. И, подобно млекопитающим сегодняшнего океана, эти рептилии были теплокровны — к такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в журнале Nature.

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Палеонтолог из Лундского университета Йохан Линдгрен (Johan Lindgren) вместе с коллегами из Швеции и других стран провел новый анализ образца представителя рода Stenopterygius, ранее найденного в Германии, в шахтах Хольцмадена, и датированного возрастом 180 миллионов лет. Такие ихтиозавры достигали нескольких метров и, видимо, были довольно распространены: сегодня известны более сотни их останков. Однако изученные в этот раз оказались уникальны и сохранили небольшие фрагменты мягких тканей.

Современные технологии, включая рентгенографию, масс-спектрометрию, иммуногистологический анализ и тому подобное позволили ученым определить состав и внутреннюю структуру образца вплоть до отдельных слоев клеток. Были идентифицированы участки гладкой кожи, потерявшей характерную для рептилий чешую. На поверхности удалось рассмотреть пигментацию, показав, что Stenopterygiusиспользовали обычную для морских животных маскировку: темная верхняя сторона тела, а светлая — нижняя. Но ткани под поверхностью оказались куда интереснее.

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Внутренние слои кожи переходили в изолирующий жировой слой характерного состава. Такой плотный жир служит современным морским животным для накопления запасов, теплоизоляции и придания большей плавучести. Он имеется лишь у теплокровных амниот — млекопитающих, птиц и рептилий, а в качестве адаптации к жизни в холодной воде — у китов, полярных медведей, пингвинов, морских котиков, некоторых черепах. Это, по мнению авторов работы, надежно указывает на теплокровность ихтиозавров.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые выдвинули версию, по которой динозавры вымирали постепенно.

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