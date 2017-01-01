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Древние люди питались деликатесами

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В их рационе была икра и мясо.
Остатки еды на керамике
Остатки еды на керамике
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Немецкие археологи провели протеиновый анализ частиц пищи, найденных в керамических горшках на археологическом объекте Friesack 4 в Бранденбурге (Германия). Как оказалось, люди около шести тысяч лет назад уже попробовали икру.

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Ученые смогли определить рецепт древнего угощения: икра карпа помещалась в кипящую воду или рыбный бульон. Горшок с готовым блюдом накрывался листьями для лучшей сохранности. Кстати, икра не единственный неожиданный ингредиент в рационе людей каменного века – в другом сосуде ученые обнаружили следы свинины на косточке.

Напомним, ранее сообщалось, что рацион древних людей изучат по зубному камню.

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Теги: еда, икра, древние люди
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