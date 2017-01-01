Драгоценные камни оказались останками динозавров

Новый вид динозавров открыли благодаря добыче драгоценных камней.

Драгоценные камни, извлеченные из опаловых полей Австралии, оказались не просто окаменелостями, но и останками динозавра, ранее неизвестного палеонтологии. Он жил почти 100 миллионов лет назад, в меловом периоде, когда пустынный ныне городок был большим цветущим тропическим парком. Исследование опубликовано в журнале PeerJ.

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Единственным фрагментом Weewarrasaurus, который восстановили, была нижняя челюсть с неповрежденными зубами, что позволило многое узнать об этом виде. Палеонтолог Фил Белл (Phil Bell) из Университета Новой Англии в Австралии определил, что это был небольшой вид орнитопода — группы двуногих травоядных, куда входят, например, паразауролоф и игуанодон.

Из всех локаций Австралии Лайтнинг Ридж считается золотой жилой для палеонтологов. Когда-то это была большая пойма на краю гигантского внутреннего моря, а позже она превратилась в песчаник, где кости динозавров сохранились в хорошем состоянии. Когда 100 миллионов лет назад внутреннее море начало исчезать, кислотность в песчанике увеличилась. Это, в свою очередь, привело к выделению диоксида кремния из некоторых пород и останков. По мере того как уровни кислотности снижались, образцы кремнезема затвердевали в опалы, что привело к появлению прекрасных радужных форм древних останков. Нигде в мире эта опализация не встречалась в таком объеме.

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Именно здесь Побен наткнулся на две части челюсти среди остальных опалов, которые он купил у местных шахтеров, и позже поделился находкой с Беллом.

"Я помню, как Майк показывал мне экземпляр и моя челюсть буквально отвисла. Мне пришлось изо всех сил пытаться сдержать свое волнение, ведь это было так прекрасно", — вспоминает Белл.

Основываясь на обнаруженных окаменелостях, ученый предположил, что, возможно, существовали и маленькие виды орнитоподов, как минимум четыре вида которых населяли территорию современного штата Виктория. В северо-восточном штате Квинсленд обнаружен лишь один маленький вид.

Это сильно отличается от ситуации в Америке, где маленьким травоядным пришлось бы конкурировать за пищу с гигантскими животными, такими как трицератопс и аламозавр.

Находка останков и открытие Weewarrasaurus могут помочь исследователям больше узнать о разнообразии динозавров по всему миру и прийти к выводу о том, как это разнообразие могло возникнуть. На сегодня Белл и его команда занимаются описанием других найденных окаменелостей.