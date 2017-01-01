Найдены нейроны ошибок, которые помогут победить эпилепсию

Такие нейроны реагируют на ошибочные действия.

Исследователи из Медицинского центра Cedars-Sinai определили нейроны в префронтальной коре мозга человека, которые реагируют на ошибку сразу же после ее совершения и соотносятся с реакцией ERN. Работа опубликована в журнале Neuron.

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Ученые провели эксперимент на людях, вживив им в мозг электроды, фиксирующие активность нейронов. Эксперимент удался благодаря 29 пациентам с эпилепсией, которые показали устойчивость к медикаментозному лечению. Поскольку они нуждались в хирургическом вмешательстве, специалисты смогли временно установить электроды в их префронтальную кору и измерить реакцию нейронов на совершение ошибок.

Для детектирования активности нейронов авторы провели тест с эффектом Струпа. В этом случае названия цветов пишут отличным цветом от того, о котором сообщает слово. Например, слово "зеленый" окрашивают в красный и просят респондента определить цвет краски. В таких ситуациях люди путаются и иногда отвечают неверно — в этот момент и происходит регистрация сигнала.

Сейчас выделяют две неврологические реакции на ошибки, которые называют негативностью, связанной с ошибкой (error-related negativity, ERN) и позитивностью ошибки (error positivity, Pе). Первая проявляется примерно через 50 миллисекунд после оплошности, а вторая — в промежутке между 100 и 500 миллисекундами. Их измеряют при помощи электроэнцефалографии (ЭЭГ).

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Подробнее о последствиях и значении эксперимента рассказал сотрудник медицинского центра Чжунчжэн Фу (Zhongzheng Fu):

"Хотя ERN легко измерить, оставалось не ясным, к какому аспекту деятельности мозга относится этот показатель. Мы обнаружили корреляцию между активностью определенных нейронов [которые называли нейронам ошибок] и величиной ERN. Это помогло определить область мозга, которая вызывает ERN. Открытие позволит докторам использовать ERN в качестве стандартного инструмента для диагностики психических заболеваний".

Пациенты с обсессивно-компульсивным расстройством полагают, что каждое их действие — ошибка, что говорит о нарушенной работе "нейронов ошибок". С другой стороны, больные шизофренией могут не замечать промахов вовсе. Теперь простой и быстрый тест ERN позволит легко выявлять эти нарушения. В дальнейшем ученые планируют выяснить, сможет ли стимуляция этих нейронов изменить восприятие людей, страдающих от психических расстройств.

Напомним, ранее сообщалось, что в пробирке вырастили части мозга неандертальцев.