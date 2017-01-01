Рис признали опасным для здоровья

Все дело в способности накапливать тяжелые металлы.

Как сообщает РИА Новости, свои выводы группа исследователей представила на конференции Общества анализа рисков в Новом Орлеане.

Читай также: Человеческую кровь получили из риса

Предметом изучения стало накопление свинца и мышьяка в рисовых зернах. Оба металла в сколько-нибудь заметных количествах вредны для человеческого здоровья. Свинец даже иногда подозревают в причастности к падению Рима - у его граждан было слишком много свинцовой посуды и водопроводных труб. В современном мире свинца тоже очень много в сточных водах и оттуда он неизбежно попадает в поливные воды, а из них — в поливаемые растения. Рис, напомним, очень влаголюбив.

Происхождение мышьяка чаще всего иное - он содержится в природных водах и. иногда, помногу. Это особенно характерно для Южной Азии, где, собственно, и выращивается, а затем потребляется большая часть риса.

Тем не менее, строгим изучением накопления свинца и мышьяка в рисе до сих пор никто не занимался.

Читай также: Глобальное потепление вызовет массовый голод

Ученые проанализировали данные, собранные авторами 143 научных работ, посвященных метаболизму мышьяка и его поведению внутри тела человека и в различных продуктах питания. Отобрав десять наиболее подробных исследований, биологи объединили результаты экспериментов и обобщили их выводы.

Как оказалось, зерна риса обычно накапливают в себе большие количества мышьяка, большая часть которого остается в его мякоти в виде неорганических соединений, а не встраивается в работу клеток этого растения. В среднем, примерно 70−80% мышьяка попадает из воды в злак, и аналогичная его доля проникает в тело людей и животных при переваривании пищи.

"Мы провели первую систематическую оценку того, как много мышьяка содержат в себе типичные зерна риса, и изучили то, как много его попадает в организм при переваривании пищи. В ближайшее время мы изучим и то, как именно он влияет на работу тела человека", - заявил Чжэн Чжоу (Zheng Zhou) из университета Индианы (США).

Напомним, ранее ученые предупредили, что к 2070 год на земле исчезнут пшеница и рис.