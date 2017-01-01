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Зонд NASA заснял на видео потенциально опасный астероид

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Астероид Бенну может врезаться в Землю в 2182 году.
Астероид Бенну
Астероид Бенну
NASA

NASA опубликовало в Twitter видео вращения астероида Бенну, считающегося потенциально опасным для Земли.

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Снять полное вращение Бенну удалось с помощью межпланетной станции OSIRIS-REx, предназначенной для доставки образцов грунта с астероида.

“Привет, астероид Бенну! Наш космический аппарат @OSIRISREx пролетел свыше двух миллиардов миль, чтобы встретиться с тобой“, — сказано в записи NASA.

Согласно данным ведомства, астероид планируют изучать астероид примерно в течение года, затем космический зонд возьмет образцы Бенну для последующего исследования учеными. Возвращение OSIRIS-REx на Землю запланировано на сентябрь 2023 года.

Зонд NASA заснял на видео потенциально опасный астероид
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Космическое тело размером 500 метров открыли ученые из Массачусетского технологического института. По расчетам специалистов, оно сблизится с Землей в 2182 году. С 2013 года Бенну считается главным потенциально опасным объектом для Земли после того, как этого “звания“ лишился астероид Апофис.

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Теги: Бенну, видео, астероид
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