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Опасные астероиды скрывались на орбите Земли

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Ученые сделали открытие, которое ставит под угрозу безопасность Земли.
Астероиды могут разбиваться на мелкие объекты
Астероиды могут разбиваться на мелкие объекты
NASA

Команда из Мадридского университета Комплутенсе опубликовала статью, в которой обсуждается процесс того, как крупные астероиды разбиваются на более мелкие и затем падают в нашу атмосферу. Объекты, образующиеся в результате таких столкновений, отследить очень сложно — во многом потому, что они следуют "хаотическим пре-импактным орбитам" по очень сложным траекториям. По словам ученых, астероиды могут служить источником метеоритов: "Часто метеориты, падение которых на Земле можно проследить по ярким вспышкам в небе, оказываются пришельцами из околоземного пояса астероидов, появившимися в результате столкновений внутри него", поясняют исследователи.

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В частности, внимание астрономов привлек результат недавнего падения небесного тела, диаметр которого составлял от 2,7 до 3,7 метров. Объект под кодом 2018 LA вошел в атмосферу Земли со скоростью 60 000 км/ч и оставил после себя длинный огненный шлейф над Ботсваной, Африка. "Он гораздо меньше метеорита того размера, который нам было поручено отследить", - заявляет Линдли Джонсон, сотрудник службы планетарной обороны в штаб-квартире NASA.

Вероятнее всего, метеорит сформировался в результате столкновения двух (а может, и больше) астероидов на околоземной орбите. В новом исследовании астрономы уверяют, что обнаружили неподалеку от Земли еще два десятка аналогичных небесных тел, напоминающих 2018 LA по форме и размеру. Стоит отметить, что падение даже одного из них в населенный район может вызвать значительные разрушения.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году к Земле приблизятся 34 астероида.

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Теги: астероид, астрономия
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Источник: popmech.ru

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