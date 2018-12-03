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Взрыв сверхновой удивил астрономов

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Яркость сверхновой в первые моменты после взрыва начала увеличиваться быстрее обычного.
Сверхновая SN 2018oh
Сверхновая SN 2018oh
NASA

Международная команда исследователей, включающая ученых из Австралийского национального университета, использовала космический телескоп Kepler («Кеплер») совместно с наземными обсерваториями для подробного анализа первых моментов взрыва умирающей звезды. Исследование было проведено в рамках обзора неба, целью которого является углубление наших знаний о взрывах сверхновых. 

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Команда астрономов, возглавляемая доктором Брэдом Такером (Brad Tucker) из Австралийского национального университета, в своей работе изучила сверхновую под названием SN 2018oh, расположенную в галактике, находящейся на расстоянии примерно 170 миллионов световых лет от нас.

“Обсерватория Kepler в последние дни работы на орбите, перед тем как ее запасы топлива окончательно иссякли, наблюдала тонкие изменения яркости при взрыве звезды с самых первых его мгновений, в то время как наземные обсерватории зарегистрировали изменения цвета и химического состава вещества этой умирающей звезды“, - сказал доктор Такер из Школы исследований в области астрономии и астрофизики Австралийского национального университета.

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Сверхновая SN 2018oh относится к типу Ia, то есть представляет собой систему, состоящую из двух компонент – белого карлика, остатков сгоревшей звезды небольшой массы, и звезды-компаньона. Однако яркость типичной сверхновой типа Ia обычно возрастает до достижения высокого уровня в течение трех недель, прежде чем начинает постепенно снижаться, а в случае сверхновой SN 2018oh яркость возрастала значительно быстрее – всего лишь в течение нескольких суток после первичной вспышки. Согласно теоретическим моделям, построенным командой Такера, такое резкое повышение яркости может объясняться тем, что материал, выбрасываемый со стороны взрывающегося белого карлика, попадает в звезду-компаньона. Это приводит к формированию экстремально яркого и горячего гало, которое отвечает за избыточную яркость и тепло, зарегистрированные при наблюдениях сверхновой SN 2018oh.

Три публикации, посвященных анализу механизма сверхновой SN 2018oh, авторами которых являются в общей сложности 130 ученых, опубликованы в журналах Astrophysical Journal Letters and и Astrophysical Journal.

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Теги: астрономия, сверхновая звезда
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