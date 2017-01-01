Найдены пауки, которые кормят детей молоком

В паучьем молоке больше белка, чем в коровьем.

Способность выкармливать детенышей молоком считается уникальной особенностью млекопитающих. Однако теперь ученые обнаружили вид пауков, которые также кормят детенышей молоком.

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Биологи из Китайской академии наук в Юннане обнаружили, что обитающие преимущественно в Тайване пауки Toxeus magnus кормят потомство жидкостью, которую ученые сравнили с молоком. Субстанция содержит в четыре раза больше белка, чем коровье молоко, а также сахар и жир.

Ученые организовали в лаборатории гнездо для пауков. В течение 20 дней появившиеся на свет детеныши вообще не покидали гнездо, а самки не приносили им еду. Однако это не помешало паучатам расти. Рассмотрев самку под микроскопом, ученые обнаружили в районе эпигастральной борозды в нижней части брюшка крошечные капли белой жидкости. В течение первых дней жизни детенышей самка оставляет капли «молока» на поверхности гнезда. Подросшие детеныши могли питаться, прижимаясь к телу матери. Спустя 20 дней выводок уже мог самостоятельно добывать пищу, однако самки продолжали подкармливать детенышей молоком.

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Когда ученые запечатали эпигастральную борозду самки сразу после появления потомства, детеныши не выжили. Если же потомство лишали молока на 20 день жизни, выживаемость выводка снижалась на 50%. Как выяснили ученые, пауки кормят детенышей еще около 40 дней после того, как молодняк научился самостоятельно добывать себе пищу. То есть почти до момента половой зрелости.

Напомним, ранее сообщалось, что генетики вывели корову, дающую молоко без аллергена.