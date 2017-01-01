Найдена самка вымирающего суматранского носорога
Индонезийской организации Sumatran Rhino Rescue впервые удалось поймать здоровую самку исчезающего вида суматранских носорогов (Dicerorhinus sumatrensis). Спасательная операция прошла на острове Калимантан. Самка будет жить в неволе и поможет сохранить популяцию животных, сообщает Всемирный фонд дикой природы.
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Суматранские носороги — одни из самых крупных представителей млекопитающих, находящихся на грани исчезновения. По состоянию на 2011 год популяция живых носорогов составляла 275 особей. Несмотря на многочисленные успешные попытки разведения животных в неволе, число животных продолжило сокращаться: на сегодняшний день насчитывается только 80 здоровых особей. По мнению специалистов, главная угроза популяции суматранских носорогов — это отдаленные точки локации, во многом вызванные развитием браконьерства (в азиатских странах кости носорогов используют в качестве лекарственных препаратов) и вырубкой лесов: проживающие вдали друг от друга особи зачастую не могут найти себе пару для размножения. Кроме того, генетики считают, что угроза вымирания суматранских носорогов также связана с быстрыми темпами снижения популяции в прошлом — в эпоху плейстоцена.
Спасением суматранских носорогов занимается организация Sumatran Rhino Rescue, которая объединяет исследователей, борцов за сохранение дикой природы и членов правительства Индонезии; также проект поддерживает журнал National Geographic и Всемирный фонд дикой природы. На этой неделе представители организации сообщили, что им впервые удалось поймать самку суматранского носорога: ее поймали с помощью ямы-ловушки, заваленной листьями. Самку назвали Паху и направили к специалистам в один из заповедников в индонезийской части Калимантана.
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Паху — десятый суматранский носорог, проживающий в неволе. Специалисты организации надеются, что пойманная особь поможет в восстановлении численности популяции животных, но не прекращают работы по поиску других суматранских носорогов.
В марте этого года умер последний самец представитель белых носорогов, оставшиеся в живых особи — обе самки, из-за чего надежд на спасение вида нет. Тем не менее, в мае генетики сообщили, что вид можно клонировать.
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