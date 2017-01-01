Найдена самка вымирающего суматранского носорога

Здоровая самка должна сохранить популяцию вымирающего вида.

Индонезийской организации Sumatran Rhino Rescue впервые удалось поймать здоровую самку исчезающего вида суматранских носорогов (Dicerorhinus sumatrensis). Спасательная операция прошла на острове Калимантан. Самка будет жить в неволе и поможет сохранить популяцию животных, сообщает Всемирный фонд дикой природы.

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Суматранские носороги — одни из самых крупных представителей млекопитающих, находящихся на грани исчезновения. По состоянию на 2011 год популяция живых носорогов составляла 275 особей. Несмотря на многочисленные успешные попытки разведения животных в неволе, число животных продолжило сокращаться: на сегодняшний день насчитывается только 80 здоровых особей. По мнению специалистов, главная угроза популяции суматранских носорогов — это отдаленные точки локации, во многом вызванные развитием браконьерства (в азиатских странах кости носорогов используют в качестве лекарственных препаратов) и вырубкой лесов: проживающие вдали друг от друга особи зачастую не могут найти себе пару для размножения. Кроме того, генетики считают, что угроза вымирания суматранских носорогов также связана с быстрыми темпами снижения популяции в прошлом — в эпоху плейстоцена.

Спасением суматранских носорогов занимается организация Sumatran Rhino Rescue, которая объединяет исследователей, борцов за сохранение дикой природы и членов правительства Индонезии; также проект поддерживает журнал National Geographic и Всемирный фонд дикой природы. На этой неделе представители организации сообщили, что им впервые удалось поймать самку суматранского носорога: ее поймали с помощью ямы-ловушки, заваленной листьями. Самку назвали Паху и направили к специалистам в один из заповедников в индонезийской части Калимантана.

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Паху — десятый суматранский носорог, проживающий в неволе. Специалисты организации надеются, что пойманная особь поможет в восстановлении численности популяции животных, но не прекращают работы по поиску других суматранских носорогов.

В марте этого года умер последний самец представитель белых носорогов, оставшиеся в живых особи — обе самки, из-за чего надежд на спасение вида нет. Тем не менее, в мае генетики сообщили, что вид можно клонировать.