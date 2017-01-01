Обнаружена часть мозга, которая делает нас уникальными

У других животных такая часть мозга отсутствует.

Ученые-нейробиологи не зря считают головной мозг человека "самым сложным объектом в известной части Вселенной". И действительно, несмотря на огромное количество уже проведенных исследований, множество составленных карт и атласов, ученые постоянно идентифицируют новые участки, отвечающие за различные функции. И не так давно профессору Джорджу Пэксиносу (George Paxinos) и его коллегам удалось обнаружить еще одну новую область мозга, которая, по их мнению, является частью всего того, что делает уникальным каждого человека.

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Профессор Пэксинос является "картографом человеческого мозга" с мировым именем, составленные им атласы и карты используются нейробиологами во всем мире. Теперь же, работая с учеными из австралийской организации NeuRA (Neuroscience Research Australia), он обнаружил область, получившую название Endorestiform Nucleus, о существовании которой ученые подозревали уже достаточно долгое время, по крайней мере, 30 последних лет. И только современные методы окрашивания анализируемых тканей, плюс самые современные методы проведения съемки позволили ученым найти эту область.



Подавляющее большинство функций области еще неизвестно ученым, но о них достаточно много говорит само положение этой области в мозге, которая находится около места соединения спинного мозга и области inferior cerebellar peduncle. Через последнюю область проходить вся сенсорная и моторная информация, она отвечает за возможности сохранения равновесия, за контроль положения и контроль над мелкой моторикой.

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Более того, исследования показали, что область Endorestiform Nucleus является уникальной для человека и она отсутствует у других достаточно высокоразвитых животных. "Особенно интригует то, что области Endorestiform Nucleus нет в мозге макаки-резуса и других исследованных нами животных" - рассказывает профессор Пэксинос, - "Мы считаем, что эта область является именно тем, что делает людей уникальными".



Однако, группа профессора Пэксиноса еще не приступала к изучению мозга шимпанзе и им еще неизвестно, присутствует ли область Endorestiform Nucleus в мозге самых близких к людям представителей животного мира. Но они собираются исправить этот пробел в течение нескольких следующих месяцев.

Обнаружена часть мозга, которая делает нас уникальными 0:00 / 04:27

Напомним, ранее сообщалось, что ученые смогли поддержать жизнь в мозге без тела.