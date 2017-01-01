В Китае правительство остановило работу по созданию модифицированных детей

Создание CRISPR-детей приостановили.

Китайское правительство приказало временно приостановить работу группы китайского ученого Цзянькуя Хэ, который в начале этой недели сообщил о рождении первых в мире CRISPR-детей. Об этом со ссылкой на китайское телевидение и государственное агентство Синьхуа сообщают Associated Press и Reuters.

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Ученый заявляет, что в ноябре родились близняшки, у которых он попытался создать устойчивость к заражению ВИЧ, отключив ген CCR5. Хэ рассказал о своей работе в интервью Associated Press, научной статьи о его исследовании или независимых подтверждений пока нет. Вместе с тем, его университет, а также больница, которая якобы одобрила исследования Хэ, заявили, что шокированы новостями и проводят собственные расследования. Китайская Национальная комиссия по здравоохранению тоже расследует ситуацию. Хэ, тем временем, объявил, что еще одна участница его исследования уже беременна.

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Reuters цитирует агентство Синьхуа, которое со ссылкой на министерства здравоохранения и науки и технологий заявляет, что "соответствующим органам уже отдан приказ временно приостановить научно-исследовательскую работу [в рамках проекта]". По данным AP, китайский замминистра науки и технологий Наньпин Сюй заявил в интервью государственному телевидению CCTV, что его министерство категорически против этого проекта, и назвал действия Хэ и его коллег незаконными и неприемлемыми.

Сам Хэ, как сообщают агентства, покинул Гонконг, где проходил международный саммит по редактированию генома человека, заявив через представителя, что останется в Китае и, в частности, предоставит исходные данные своего эксперимента для независимого анализа.

Напомним, ранее сообщалось, что биологи вырастили первый искусственный организм с одной хромосомой.