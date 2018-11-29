Раскрыта тайна строительства китайских пирамид

Усыпальницы ориентировали по магнитному полю Земли.

Итальянский астрофизик и археоастроном Джулио Магли (Giulio Magli) пришел к выводу, что расположение курганных гробниц (пирамид) Древнего Китая, в которых были похоронены императоры, связано с Северным полюсом мира, где в настоящее время находится альфа Малой Медведицы. Стороны пирамид, построенных в разное время, ориентированы по-разному, чему причиной прецессия земной оси. Об этом сообщает издание Science Alert.

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Для некоторых китайских правителей, включая Цинь Шихуанди, строгая ориентация курганных гробниц по сторонам света являлась символом величия. Для этого строители пирамид использовали расположение Солнца и созвездий, чтобы найти направление на Южный полюс мира — точку небесной сферы, вокруг которой происходит суточное вращение звезд. У Шихуанди, правившего с 246 по 210 год до нашей эры, расположение гробницы совпадало с линией север-юг. У императора Гао-цзу (правившего в 202-195 годах до нашей эры) пирамида отклонялась на несколько градусов.

Магли разделил курганные гробницы на два основных класса. Одни отклонялись от линии север-юг менее чем на один градус, другие — на 8-14 градусов. По мнению ученого, причиной такого расхождения является прецессия, когда земная ось меняет свое направление в пространстве, в результате чего в полюсах мира оказываются различные звезды. Несколько тысяч лет назад в Северном полюсе мира находилась не альфа Малой Медведицы (называемая Полярной звездой), а другая полярная звезда — Кохаб или бета Малой Медведицы.

Магли считает, что некоторые императоры решили не располагать пирамиды в направлении юга, а продемонстрировать связь с уже уходившим из Северного полюса мира Кохабом, который долгое время считался символом императорской власти.

Напомним, ранее сообщалось, что под мексиканской Пирамидой Луны нашли туннель в подземный мир.