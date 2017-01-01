Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Причиной старения мозга назвали окисление

Комментариев: 0
Накопление фрагментов РНК старит наш мозг.
Старение мозга происходит от окисления
Старение мозга происходит от окисления
freepik.com

Биологи Массачусетского технологического института (США) выяснили, что с возрастом в некоторых нейронах происходит накопление коротких фрагментов РНК, которые образуются при окислительном стрессе. Этот процесс приводит к необратимым изменениям в мозге. Об исследовании сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Читай также: Создан препарат от старения тела

По словам ученых, накопление короткоцепочечных молекул РНК является маркером нейродегенеративных заболеваний, риск которых увеличивается с возрастом. Оно также способствует уменьшению количества синтезируемых белков, важных для функций центральной нервной системы. Это явление наблюдалось как в мышином, так и человеческом мозге, включая область, называемую стриатумом (полосатое тело). Это анатомическая структура отвечает за функции мышц и связана с болезнями Паркинсона и Хантингтона.

Существуют различные типы РНК, включая матричную РНК (мРНК). мРНК выполняет функцию переноса генетической информации от ДНК к рибосомам, которые строят белковые цепочки в соответствии с последовательностями нуклеотидов в РНК. Ученые проанализировали РНК в проекционных шиповатых нейронах D1 и D2 у молодых и старых мышей. Этот тип нейронов составляет 95 процентов всех нейронов стриатума.

Читай также: Изучение второго языка замедляет старение мозга - ученые

Оказалось, что в нейронах D1 у старых животных около 400 генов продуцируют только короткие фрагменты мРНК, называемые 3′-нетранслируемыми областями. Они прикреплялись к рибосомам, препятствуя синтезу правильных белков. Причиной сбоя является окислительный стресс, вызванный повышенным образованием активных форм кислорода в нейронах. Радикалы реагирует с активным центром фермента ABCE1, который отделяет мРНК от рибосом после завершения синтеза белка.

Ученые также обнаружили подобный процесс в тканях человеческого мозга, включая лобную долю коры больших полушарий.

Напомним, ранее ученые нашли главную причину старения.

Поделись:
Теги: старение, мозг, окисление
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь