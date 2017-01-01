Биологи поняли секрет паучьей паутины

Паутина больше похожа на кабель, чем на нить.

Ученые из Колледжа Уильяма и Мэри в Вирджинии открыли секрет прочности паучьего шелка, который в пять раз крепче, чем сталь. Открытие позволит ускорить разработку материалов для бронежилетов и космических кораблей, пишет ScienceAlert.

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Ученые несколько десятков лет исследуют паучий шелк и пытаются создать его искусственный аналог. Дело в том, что материал обладает необычной теплопроводностью — отдает больше тепла, чем поглощает. Это свойство вкупе с легкостью и прочностью позволяет использовать его в разных областях — от производства бронежилетов и электроники до изготовления протезов для коррекции груди.

С помощью атомно-силового микроскопа исследователи обнаружили в каждой нити шелка коричневого паука-отшельника (Loxosceles reclusa) тысячи параллельно расположенных нанофибрилл — заряженных молекул белка. Диаметр каждой нити составляет одну миллионную дюйма — в сотни раз тоньше, чем волос человека.

"Мы ожидали, что волокно будет обладать единой структурой. Однако исследование показало, что шелк паука является неким подобием крошечного кабеля", - заявил Ханнес Шнипп, профессор биологии.

Ранее сообщались, что пауки используют электричество для полетов.