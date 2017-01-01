Зубной камень раскрыл секрет питания средневековых людей

Налет на зубах поведал о микробах и пище.

Говоря о Средневековье, мы представляем рыцарские турниры, соборы и замки. Но не менее ярким артефактом той далекой эпохи могут быть и бактерии. Микрофлора, населяющая полость нашего рта, приводит к накоплению твердеющего налета и образованию зубного камня. Анализ его состава у жителей средневековой Европы рассказал об их жизни, питании и болезнях. Об этом Джеспер Ольсен (Jesper Olsen) и ее коллеги из Копенгагенского университета пишут в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

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Ученые собрали образцы зубного камня у останков 21 мужчины из датской деревни Тьерби (Tjærby), живших здесь между 1100 и 1450 годом (мужской иммунитет демонстрирует более выраженную воспалительную реакцию, облегчая поиск и анализ соответствующих белков). Авторы отмечают, что здоровье ротовой полости у них оставляло желать лучшего: у всех исследованных останков обнаружились признаки поражения десен (периодонтита) и мелкие кариесные дупла, некоторые люди успели потерять часть зубов.

Но главное, ученым удалось проанализировать состав белковых включений, сохранившихся в этом плотном налете, с помощью высокочувствительного метода масс-спектрометрии. В общей сложности было идентифицировано более 3700 белков, попавших сюда, например, с пищей или из самого организма. Так, порядка 50 молекул определены как белки плазмы крови — а значит, десны несчастных кровоточили. Но львиная доля (от 85 до 95 процентов) белков оказалась результатом деятельности бактерий; на их основе авторы определили около 220 видов микробов, обитавших в ротовой полости средневековых датчан.

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Бактерии, связанные с развитием болезней десен и зубов, обнаруживались у всех образцов. Однако видовой состав этих микробов был разным, позволив ученым разделить останки на две группы. Первая, более многочисленная, включала 16 человек, микрофлора которых была особенно вредна для зубов и десен, и у семи из них действительно сохранились следы серьезных проблем с ними. Во второй группе такие свидетельства нашлись лишь у одного, да и общее состояние ротовой полости и микрофлоры было у этих пятерых лучше.

Одни белки, отложившиеся в их зубном камне, указали на присутствие в основном умеренно опасных Streptococcus sanguinis, а не куда более вредных Streptococcus mutans. Белковые следы воспаления у этих мужчин также свидетельствуют о более сильном, в сравнении с «основной» группой, иммунитете. Различий в диете или образе жизни между теми и другими не обнаружено: судя по всему, разница заключалась лишь в том или ином характере микрофлоры, распространенном у жителей средневековой деревни.

Впрочем, состав зубного камня — и микрофлоры — у всех "подопытных" был куда ближе друг к другу, чем к любым современным образцам. Бактериальное население ротовой полости сегодня куда разнообразнее, нежели в Средние века, когда соседи питались и жили практически одинаково. Так, жители Тьерби потребляли в основном молочные продукты и овес — в наши дни мало кто ограничивается таким небольшим набором продуктов.

Напомним, ранее сообщалось, что были найдены древнейшие останки людей за пределами Африки.