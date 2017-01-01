На МКС появились устойчивые к антибиотикам бактерии

Супербактерии найдены в туалете.

В человеческом организме много микроорганизмов, и естественно, что даже в чистых, простелиризованных комнатах на космической станции полностью избавиться от них невозможно. Одним словом, было бы странно, если бы на МКС вообще не было бактерий.

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Впрочем, условия на станции — специфические, не похожие ни на какую другую среду на Земле. Невесомость, космическая радиация, повышенные уровни углекислого газа и при этом постоянное присутствие людей — все это может влиять на жизнь и размножение микробов. Микробиологи из NASA регулярно анализируют микробные образцы, собранные на МКС, в том числе для того, чтобы посмотреть, представляют ли данные микроорганизмы какую-либо опасность здоровью астронавтов.

Недавно на МКС были впервые найдены штаммы бактерии рода Enterobacter, имеющие устойчивость к антибиотикам: микробы нашли в уборной и в зоне для тренировок. «Чтобы показать, какие виды бактерии были представлены на МКС, мы использовали различные методы для детального описания их геномов, — объясняет микробиолог Кастури Венкатесваран (Kasthuri Venkateswaran). — Мы обнаружили, что геномы пяти штаммов Enterobacter, найденных на космической станции, были генетически наиболее схожи с тремя штаммами, недавно обнаруженными на Земле». Как добавляет ученый, эти три штамма относились к одному виду — Enterobacter bugandensis: они вызвали заболевания у новорожденных, а также у одного пациента с ослабленным иммунитетом.

Образцы, в которых были найдены Enterobacter, были собраны на МКС в 2015 году, и с тех пор ни у кого из астронавтов не было обнаружено характерных признаков болезни: по всей видимости, сейчас непосредственной опасности здоровью специалистов нет.

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Впрочем, как отмечается, в будущем такая опасность может появиться. Исследователи сравнили устойчивость к антибиотикам штаммов с МКС с таковой у трех штаммов, недавно найденных на Земле, и обнаружили, что «космические» Enterobacter были устойчивы к цефазолину, цефокситину, оксациллину, пенициллину и рифампицину и имеют различные степени устойчивости к другим антибиотикам.

Кроме того, хотя найденные в космосе Enterobacter на данный момент не патогенны для человека, существует 79-процентная вероятность, как рассчитали исследователи при помощи компьютерного моделирования, что в будущем это изменится. Более точно узнать, насколько опасны могут быть найденные на МКС штаммы, ученые собираются в следующих исследованиях.

Напомним, ранее сообщалось, что в США женщина умерла от инфекции, устойчивой ко всем антибиотикам.