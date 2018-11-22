Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Горячие скалы топят лед Антарктиды изнутри

Комментариев: 1
Под Антарктидой находится источник геотермальной энергии.
Антарктида тает изнутри
Антарктида тает изнутри
earth-chronicles.ru

Исследователи выяснили, что под Восточной Антарктидой прячется некий активный источник геотермальной энергии, который способствует таянию ледников. Результаты радиолокационного зондирования льда толщиной три километра показали, что лед плавится снизу вверх, а талая вода стекает в подледные озера. Этот процесс может продолжаться в течение тысяч или даже миллионов лет, и со временем он может сделать Антарктиду более уязвимой к последствиям глобального потепления.

Читай также: В Антарктиде обнаружена трещина длиной 112 километров

Источник тепла пока остается для ученых загадкой: по мнению специалистов, наиболее вероятными виновниками таяния ледников являются радиоактивные породы и горячие источники из глубин земной коры, но для точного определения причин этого таинственного явления нужны дополнительные исследования. Ведущий исследователь Британского антарктического сообщества Том Джордан отметил, что эта неожиданная находка меняет представление об Антарктиде как массиве из древних и холодных пород.

Геотермальный источник топит лед
Геотермальный источник топит лед
popmech.ru

Согласно расчетам NASA, с 1958 года толщина ледяного покрова Антарктиды уменьшилась втрое, а площадь многолетнего льда сократилась на два миллиона квадратных километров.

Напомним, ранее ученые доказали, что Антарктида разрушается изнутри.

Поделись:
Теги: Антарктида, лед, таяние
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
BROKER666    22.11.2018, 14:02
Оценка:  0
BROKER666
Новая Швабия, созданная третьим рейхом?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь