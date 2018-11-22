Горячие скалы топят лед Антарктиды изнутри

Под Антарктидой находится источник геотермальной энергии.

Исследователи выяснили, что под Восточной Антарктидой прячется некий активный источник геотермальной энергии, который способствует таянию ледников. Результаты радиолокационного зондирования льда толщиной три километра показали, что лед плавится снизу вверх, а талая вода стекает в подледные озера. Этот процесс может продолжаться в течение тысяч или даже миллионов лет, и со временем он может сделать Антарктиду более уязвимой к последствиям глобального потепления.

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Источник тепла пока остается для ученых загадкой: по мнению специалистов, наиболее вероятными виновниками таяния ледников являются радиоактивные породы и горячие источники из глубин земной коры, но для точного определения причин этого таинственного явления нужны дополнительные исследования. Ведущий исследователь Британского антарктического сообщества Том Джордан отметил, что эта неожиданная находка меняет представление об Антарктиде как массиве из древних и холодных пород.

Геотермальный источник топит лед popmech.ru

Согласно расчетам NASA, с 1958 года толщина ледяного покрова Антарктиды уменьшилась втрое, а площадь многолетнего льда сократилась на два миллиона квадратных километров.

Напомним, ранее ученые доказали, что Антарктида разрушается изнутри.