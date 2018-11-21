Грязный воздух оказался вреднее алкоголя и сигарет

Грязный воздух снижает продолжительность жизни на два года.

Специалисты из Чикагского университета опубликовали на сайте AQLI, посвященном качеству воздуха, последние статистические данные о влиянии загрязненной атмосферы на среднюю продолжительность жизни жителей разных стран.

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В исследовании рассматривалось загрязнение частицами, которые образуются вследствие сжигания ископаемого топлива в индустриальной промышленности и транспортными средствами. В ходе этой работы специалисты разработали индекс качества воздуха (AQLI), основанный на ряде предыдущих исследований. Подробнее о нем рассказал один из авторов Майкл Гринстоун (Michael Greenstone):

"По всему миру люди дышат воздухом, который несет серьезные риски их здоровью, но выражение этих рисков зачастую запутанное и непонятное. Мы сформулировали AQLI, чтобы изменить ситуацию. Наша формула переводит загрязнение воздуха в, пожалуй, самый важный показатель — продолжительность жизни".

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Исследователи объединили свои данные с иными потенциальными угрозами здоровью человека и обнаружили, что загрязнение воздуха возглавляет этот список. Оно уменьшает среднюю продолжительность жизни в масштабах планеты на 1,8 года, при этом угроза курения — меньше на 0,2. Однако, по словам Майкла Гринстоуна, в случае с сигаретами отдельно взятый человек может отказаться от курения, чтобы увеличить свою продолжительность жизни, но только его индивидуальных усилий не хватит, чтобы защититься от загрязнения воздуха.

На сайте AQLI авторы опубликовали интерактивную карту, на которой можно увидеть показатель, демонстрирующий, насколько бы увеличилась средняя продолжительность жизни жителей той или иной страны при отсутствии загрязнения воздуха. Для Индии он составляет 4,3 года, для Китая — 2,9, а для России — 0,5, конкретно для Москвы он увеличивается до 0,9.

В 2014 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала информацию, согласно которой каждый год от загрязнения в среднем умирают семь миллионов человек. Сейчас, по предварительным данным, это число увеличилось почти до девяти миллионов.

Предыдущее исследование, сосредоточенное на группе детей из Шанхая возрастом до трех лет, показало, что воздействие мелких частиц выхлопов автомобилей, промышленных отходов и других источников загрязнения воздуха (PM2.5) увеличивало риск развития аутизма до 78 процентов.

Напомним, ранее выяснилось, что грязный воздух лишает нас математики.