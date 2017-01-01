Европе предсказали мощное извержение вулкана

В Италии обнаружили скопление магмы.

Международная группа ученых из Италии, Швейцарии и Великобритании обнаружила, что под Флегрейскими полями (Италия) происходит накопление большого количества магмы. В будущем это может привести к катастрофическому извержению, которое затронет густонаселенный район, где проживает более 1,5 миллиона человек. Статья вулканологов опубликована в журнале Science Advances.

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Флегрейскими полями называют активную вулканическую кальдеру рядом с Неаполем. Мегаизвержение Флегрейских полей (событие CI) произошло около 40 тысяч лет назад и, вероятно, вызвало наступление вулканической зимы. Второе крупное извержение (неаполитанский желтый туф, или событие NYT) случилось около 15 тысяч лет назад. Кроме того, в течение последних 60 тысячелетий супервулкан постоянно производил извержения послабее, включая Монте Нуово в 1538 году.

Ученые проанализировали образцы пород, минералов и вулканического стекла, связанных с 23 извержениями Флегрейских полей, включая события CI и NYT. Это позволило проследить за эволюцией магматической системы и понять, как она переходит от слабых извержений к мегаизвержениям. Оказалось, что извержения, подобные Монте Нуово, характеризуются выходом магмы, бедной кристаллами, относительно холодной, с высоким содержанием воды. Такие извержения обычно происходили во время предкальдерной фазы, после которой происходит мегаизвержение.

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Извержение Монте Нуово характеризовалось критическими изменениями в магматической системе Флегрейских полей. Во-первых, за десятки и сотни лет до извержения содержание воды в магме достигло насыщения, в результате чего начало происходить активное выделение флюидов (летучих компонентов) из магмы. Во-вторых, усилились процессы кристаллизации, в том числе полевых шпатов. Все это начало создавать избыточное давление в магматическом резервуаре, которое привело к извержению.

После Монте Нуово кальдера вступила в новую фазу покоя. Однако с 50-х годов XX века в районе Флегрейских полей произошел ряд слабых землетрясений из-за подъема магмы из основного резервуара на глубине 7-8 километров до небольшой гидротермальной системы на глубине трех километров. Ученые считают, что в верхней части коры началось накопление богатых летучими компонентами магм. Таким образом, Флегрейские поля вступили в фазу наращивания давления, которая предшествует новому крупному извержению. Однако эта фаза может продлиться сотни или тысячи лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в поражении Наполеона обвинили извержение вулкана.