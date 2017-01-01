Во льдах Гренландии обнаружили гигантский метеоритный кратер

Кратер скрывается под ледником.

Про кратер сообщает статья международной команды ученых, опубликованная в Science Advanced. Обнаружение кратера стало результатом анализа данных, полученных в ходе серии радарных аэросъемок местности в период с 1997 по 2016 годы.

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Кратер почти круглой формы имеет диаметр 31 км и глубину около 320 метров. Сверху на нем покоится слой льда толщиной около 930 метров.

Обнаружившие новую деталь рельефа ученые предприняли экспедицию в Гренландию для сбора и изучения образцов горных пород. Добраться до дна кратера им, конечно, не удалось, а образцы, собранные на свободных ото льда окрестных территориях, содержат изрядное количество микроскопических зерен кварца, плагиоклаза, ильменита и иных минералов, когда-то подвергшихся мощному кратковременному нагреву.

По расчетам ученых, такой кратер мог быть сформирован в результате падения на Землю астероида диаметром около полутора километров, летящего со скоростью 20 км/с и имеющего плотность 8 т/м3. При его попадании в Землю должно было выделиться 3*1021 Дж энергии, а первоначальная глубина кратера вероятно достигала 7 километров, но он быстро (примерно за минуту) сколлапсировал до почти сегодняшних размеров. Впрочем, это очень приблизительные подсчеты: почти все исходные данные нам на самом деле неизвестны.

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Возраст кратера пока неизвестен. Можно точно сказать, что, раз он сформирован в палеопротерозойских породах, то это произошло не менее 1.5−2.5 миллиардов лет назад. Судя по его форме и степени разрушенности стенок, дело было в значительно более близкие к нам времена — не более 50 миллионов лет назад, а скорее — значительно меньше. Если бы падение астероида произошло после оледенения Гренландии (около 2.5 миллионов лет назад), то от него бы остались четко различимые следы в древнем льде — это событие подняло в воздух очень много вещества, которое затем осело вниз. Но такие следы пока ученым не попадались.

Во льдах Гренландии обнаружили гигантский метеоритный кр... 0:00 / 04:30

Напомним, ранее сообщалось, что в Австралии найден крупнейший кратер на Земле.