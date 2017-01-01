У ближайшей к нам карликовой звезды нашли экзопланету

Саму звезду открыли всего 100 лет назад.

Звезда Барнарда — тусклый и старый красный карлик, открытый лишь 100 лет назад, который не привлек бы много внимания, если бы не находился всего в шести световых годах от Земли. Это ближайшая к нам одиночная звезда, ближе находится лишь тройная система альфы Центавра, поэтому астрономы изучают ее довольно активно и начиная с 1960-х пытаются выяснить, есть ли у нее планеты — возможные цели будущих межзвездных миссий.

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Этот поиск принес результаты лишь теперь: в журнале Nature опубликована статья, авторы которой сообщают об открытии у звезды Барнарда экзопланеты — суперземли GJ 699 b. Масса ее оценивается в 3,2 массы Земли, а полный годовой оборот по орбите она совершает за 230 суток. Планета находится на дальней границе «зоны обитаемости» красного карлика, и ее поверхность, скорее всего, покрыта льдами.

Для проведения наблюдений большая международная команда ученых, работавшая во главе с испанским астрофизиком Игнаси Рибасом (Ignasi Ribas), использовала спектрометр HIRES расположенной в Гавайях обсерватории W. M. Keck. В течение 16 лет было проведено около 260 точнейших измерений движения звезды Барнарда, кроме того, к ним присовокупили измерения, полученные телескопами еще трех обсерваторий (ESO, Лас-Кампанас и Ликской).

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Дело в том, что звезда Барнарда движется по небосклону быстрее любой другой (не считая Солнца), что сильно затрудняет ее исследования. Однако большой массив собранных данных (всего более 770 измерений) дал достаточно точные цифры, указавшие на колебания звезды Барнарда, вызванные регулярным обращением вокруг нее массивного тела. Дополнительные наблюдения подтвердили существование экзопланеты.

Наблюдения за звездой Барнарда продолжают и специалисты, и поклонники астрономии во всем мире. Уже можно уверенно сказать, что у ближайшей к нам одиночной звезды крупных планет — газовых гигантов — не имеется. Однако GJ 699 b может быть не единственной — и у нее есть соседки примерно с Землю величиной или даже меньше.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы впервые нашли луну возле экзопланеты.