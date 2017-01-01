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Скорую смерть можно определить по походке

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Чем быстрее ходит человек, тем он более здоров, считают ученые.
По походке можно определить скорую смерть
По походке можно определить скорую смерть
medicalxpress.com

Ученые Университета Южной Калифорнии выяснили, что по скорости ходьбы человека можно определить риск преждевременной смерти. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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По словам исследователей, чем быстрее темп ходьбы у человека, тем лучше его здоровье. По этому показателю можно судить о риске сердечно-сосудистых заболеваний и расстройств центральной нервной системы. Кроме того, кардиохирурги считают, что его можно использовать для выявления пациентов, у которых могут возникнуть осложнения на фоне перенесенной операции на сердце.

Специалисты отмечают, что ускорение шага не способствует снижению вероятности развития заболеваний и преждевременной смерти. Скорость походки лишь позволяет приблизительно определить биологический возраст человека. Если человек начинает ходить медленнее, то это указывает на наличие серьезных проблем со здоровьем.

В настоящее время ученые проверяют, как физические упражнения влияют на выживание пациентов с раком молочной железы, отслеживая при этом скорость походки больных.

Напомним, ранее сообщалось, что анализ крови предскажет дату смерти.

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Теги: походка, смерть, исследование
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Источник: medicalxpress.com

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