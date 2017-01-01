Возле Солнечной системы нашли ураган из темной материи

Наша система находится буквально в центре урагана.

Если верны расчеты астрономов, Солнечная система находится непосредственно в центре мощной космической турбулентности – обширного «урагана» темной материи, скорость которого достигает 500 километров в секунду.

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Мы не можем видеть его и не можем почувствовать – однако представление об этом урагане может помочь напрямую обнаружить темную материю.



Темная материя представляет собой одну из самых загадочных субстанций во Вселенной. Она никогда не была обнаружена напрямую, однако ее присутствие определяется по движениям звезд и галактик, которые оказываются слишком быстрыми, чтобы их можно было объяснить действием одних лишь наблюдаемых масс.



После изучения нового релиза данных от миссии Gaia («Гея») Европейского космического агентства астрономы обнаружили звездный поток, представляющий собой остатки относительно крупной карликовой сфероидальной галактики, которая была поглощена нашей галактикой Млечный путь много лет назад.



Ученые обнаружили несколько таких звездных потоков, однако поток под названием S1 примечателен тем, что он протянулся через окрестности нашей Солнечной системы.

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В новом исследовании физик-теоретик Киаран О’Харе (Ciaran O"Hare) из Университета Сарагосы, Испания, рассчитал влияние звездного потока S1 на темную материю в нашей части Галактики. Согласно расчетам ученого, характер распределения и движения темной материи в нашей части Млечного пути таков, что обнаружение ее в форме так называемых ВИМПов (слабо взаимодействующих массивных гипотетических частиц темной материи) практически неосуществимо, в то время как детекторы аксионов (сверхлегких гипотетических частиц темной материи) могут провести обнаружение с куда более высоким шансом на успех. Согласно расчетам физиков-теоретиков, аксионы, которые мы не можем видеть, могут быть превращены в присутствии мощного магнитного поля в фотоны света, легко поддающиеся наблюдениям, отмечают авторы.



Исследование опубликовано в журнале Physical Review D.

Напомним, ранее ученые выяснили, что темная материя несет электрический заряд.