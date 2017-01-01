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Медики: Черный кофе спасает от диабета

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Новое свойство кофе обнаружили ученые.
Кофе спасает от диабета
Кофе спасает от диабета
freepik.com

Специалисты Института научной информации о кофе (ISIC) выяснили, что употребление этого напитка способствует снижению риска инсулиннезависимого диабета (диабет 2-го типа). Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

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Ученые проанализировали данные 30 исследований, посвященных связи кофе и метаболических заболеваний, в которых приняли участие, в общей сложности, 1 185 210 человек. Оказалось, что употребление 3-4 чашек кофе в день снижает риск диабета 2-го типа на 25 процентов как у женщин, так и у мужчин. При этом благоприятный эффект оказывает даже кофе без кофеина.

По мнению специалистов, напиток может оказывать противовоспалительный эффект, обладать антиоксидантным действием, влиять на кишечную микрофлору, а также способствовать сжиганию жира. Как показали исследования, в кофе присутствует ряд полезных веществ, включая сам кофеин, а также кофейная кислота, гидроксикоричные кислоты, тригонеллин и дитерпены, в том числе кафестол и кахвеол, которые обладают противовоспалительным действием.

Напомним, ранее сообщалось, что медики создали лекарство от диабета на основе кофе.

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Теги: кофе, диабет
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