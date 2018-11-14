Дети наследуют количество партнеров от матери

Если женщина часто разводилась, такое поведение может быть и у ее детей.

Дети часто повторяют материнское поведение, касающееся романтических отношений, говорится в исследовании, опубликованном в PLoS ONE. Количество партнеров у детей напрямую связано с числом партнеров у матери, неважно был ли это официальный брак или сожительство. Авторы исследования связывают это с тем, что дети копируют навыки общения матери и перенимают черты, которые делают ее более или менее привлекательной для потенциальных партнеров.

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По статистике в США половина браков длится меньше двадцати лет, а сожительство в половине случаев продолжается менее трех лет. После окончания отношений большинство людей находят новую пару. Как показали исследования, «брачное поведение» может передаваться из поколения в поколение: дети разведенных родителей чаще разводятся сами. Тем не менее исследований на эту тему проводилось мало, а также не изучалось, как влияют на «копирование» детьми брачного поведения различные факторы, такие как образование и финансовое положение матери.

Американские психологи под руководством Клер Кэмп Душ (Claire Kamp Dush) проанализировали данные Национального лонгитюдного опроса молодежи 1979 года и Национального лонгитюдного опроса детей и молодежи. В них участвовали юноши и девушки 14-22 лет, родившиеся в 1957-1964 годах, которых впервые интервьюировали в 1979 году. До 1994 года они участвовали в опросах ежегодно, а затем, до 2012, раз в два года. Всего исследователи проанализировали данные 7 152 человек.

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Психологи выдвинули три гипотезы. Во-первых, они предположили, что на стабильность отношений будут влиять экономические причины. Более бедные семьи будут менее прочными и будут чаще распадаться, а дети, которые будут наблюдать разводы или разрыв неофициальных отношений, будут чаще разводиться сами. Другим фактором, влияющим на прочность отношений, авторы считают «наследование» от матери к детям навыков общения и черт характера, которые делают мать более или менее привлекательной для потенциальных партнеров. Например, дети страдающих депрессией матерей часто плохо умеютконтролировать свои эмоции, выстраивать отношения с другими людьми и сами зачастую страдают депрессией. Поэтому их браки будут менее прочными. И наоборот, более легким в общении женщинам-экстравертам будет проще построить более прочные отношения. Соответственно, такие же долгосрочные союзы будут создавать и их дети. Согласно третьей гипотезе, на «наследование» брачного поведения будет влиять то, как мать относится к своим обязательствам. Если дети будут видеть, что она часто разводится или разрывает неофициальные отношения, они, в свою очередь, будут вести себя так же. При этом старшие дети женщины, которые наблюдали подобное поведение чаще, чем младшие, и, следовательно, тоже должны чаще менять партнеров.

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Оказалось, что в целом дети копировали «брачное поведение» матери — чем больше у нее было партнеров, тем больше партнеров было и у детей (p < 0,001). Ученые подтвердили часть своих гипотез. Плохое финансовое положение действительно дестабилизирует партнерские отношения; дети бедных матерей чаще меняли партнеров и создавали новые отношения. При этом оказалось, что дети работающих женщин чаще вступали в новые отношения, чем те, чья мать не работала.

Предположение о «передаче по наследству» навыков общения и благоприятствующих браку черт характера тоже подтвердилось. Дети матерей, у которых были плохие навыки общения, сами выстраивали менее стабильные отношения. Третья гипотеза, однако не подтвердилась. У старших и младших детей одной матери было одинаковое число партнеров и оно не зависело от того, как часто им приходилось наблюдать разводы или разрыв отношений.

«Как показали наши результаты, матери могут передавать свои «брачные характеристики» или навыки общения детям — к лучшему или к худшему», — говорит Кэмп Душ. «Возможно, у матерей, у которых было больше партнеров, нет хороших навыков общения, они плохо справляются с конфликтами или у них есть ментальные проблемы, которые могут ухудшить отношения и привести к их дестабилизации. Независимо от точного механизма, матери могут передать эти черты своим детям, так что отношения детей с их партнерами станут менее прочными».

Ранее исследователи выяснили, что хорошие отношения с людьми и прочные социальные связи могут замедлить старение головного мозга и ухудшение когнитивных функций у пожилых людей. Исследователи проверили, насколько хорошо работает память у общительных пожилых людей и их менее общительных сверстников.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые выяснили, что дети наследуют интеллект от своих мам.