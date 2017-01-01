В Китае нашли новую терракотовую армию
Китайские археологи обнаружили миниатюрную версию терракотовой армии, возраст которой достигает 2100 лет. Найденные артефакты включают в себя фигурки пехотинцев, кавалерии, колесниц и сторожевых башен. Об этом сообщает издание Live Science.
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В южной части захоронения специалисты раскопали конницу и колесницы, а также башни высотой 140 сантиметров. В центре были найдены 300 пехотинцев, выстроенных квадратом, а в северной части ямы — модель павильона с фигурками музыкантов. По словам археологов, артефакты указывают на то, что рядом с ними находится место погребения знатного человека, например, монарха, приближенного к нему чиновника или принца.
Терракотовая армия — это захоронение более восьми тысяч полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей у мавзолея императора Цинь Шихуанди в Сиане. Захоронение обнаружили в марте 1974 года во время бурения артезианской скважины. В 1987 году ЮНЕСКО включило терракотовую армию в список всемирного наследия как часть комплекса гробницы первого императора династии Цинь.
Напомним, ранее сообщалось, что в Китае нашли древний дворец.
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