Движение айсбергов Антарктиды за 40 лет показали на видео

Сам ролик длится всего 50 секунд.

Научные аниматоры Pixel Movers & Makers Марло Гарнсуорти (Marlo Garnsworthy) и Кевин Плак (Kevin Pluck) создали 50-секундный клип о движении айсбергов с 1976 по 2017 год.

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Данные, используемые для визуализации, были собраны из различных источников и агентств, в том числе Центра дистанционного зондирования в Университете Бригама Янга (BYU) в штате Юта, Лаборатории реактивного движения NASA и Европейского космического агентства. Одним из главных источников информации была Антарктическая база данных отслеживания айсбергов, которой управляет BYU, объединяющая данные с шести спутников, снабженных рассеивающими приборами, которые отслеживают объекты на поверхности Земли по их отраженной энергии.

«Я был удивлен, не обнаружив явного всплеска в движениях айсбергов в последние годы, но конечно, раскалывание и распад B-15 и крах шельфового ледника Ларсен B в 2002 году выглядят эффектно», — признается Гарнсуорти.

Айсберги, включенные в готовое видео, достаточно большие, чтобы отследить их с помощью этих приборов. Особенно крупным айсбергам, например В-15, дают собственные имена — отчасти для того, чтобы суда могли избежать столкновения.

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На анимации видно, что, когда айсберги отрываются от Антарктиды, они двигаются против часовой стрелки, прежде чем отправиться вниз по «Аллее айсбергов» к антарктическому циркумполярному течению, которое окружает замороженный континент. В этот момент айсберги находятся во власти океанских ветров и течений и в конечном итоге тают и возвращаются в океан в виде воды.

Огромные размеры Антарктиды не позволяли ученым взглянуть на нее во всем масштабе, и это стало возможно лишь с появлением спутниковых технологий в 1970-х. Например, они не могли сказать наверняка, как айсберги влияли на глобальное потепление.

Известно, что скорость таяния льда на континенте ускорилась: с 1992 года исчезло более трех триллионов тонн, а 40 процентов от этого количества — всего за пять лет с 2012 по 2017 год. Огромные глыбы айсбергов по-прежнему откалываются от Антарктиды, что способствует повышению уровня моря. По оценкам ученых, если Антарктида полностью растает, мировой уровень моря может подняться более чем на 50 метров.

Теперь ученые стараются понять, как и почему Антарктида тает и что мы можем сделать, чтобы контролировать повышение температуры в регионе. Исследователи надеются, что созданная Pixel Movers & Makers визуализация поможет сохранить меняющееся лицо планеты в памяти людей.

Движение айсбергов Антарктиды за 40 лет показали на виде... 0:00 / 00:51

Напомним, ранее сообщалось, что в Google Maps нашли неизвестный объект на острове в Антарктиде.