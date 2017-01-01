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Количество очкариков в мире увеличится в полтора раза

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Близорукость становится бичом цивилизации.
Близоруких с каждым годом будет становиться все больше
Близоруких с каждым годом будет становиться все больше
freepik.com

Специалисты из Королевского колледжа в Лондоне (Великобритания) пришли к выводу, что близорукость становятся все более распространенным недугом. Так в Китае от миопии страдают более 90% молодых людей. Медики отмечают, что мы недооцениваем важность окружающей среды и время, проведенное на открытом воздухе. Все больше исследований подтверждают, что регулярные прогулки снижают риск развития близорукости у детей. Это происходит за счет того, что детям приходится постоянно смотреть вдаль, а не на объекты на расстоянии вытянутой руки. Прогулки на улице дают еще одно преимущество: возможность отвлечься от гаджетов. Также ученые напоминают о благотворном воздействии естественного освещения.

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Эксперты считают, что окружающая среда играет даже большую роль в вероятности развития близорукости, чем наследственность. Недавнее исследование с участием почти двух тысяч близнецов, родившихся между 1994 и 1996 годами в Великобритании, позволило выявить некоторые факторы риска. Так дети, родившиеся в летние месяцы, в два раза чаще страдают близорукостью. Возможно, это связано с тем, что они начинают ходить в школу раньше, чем другие сверстники. Также исследование показало, что у детей пар, прошедших лечение от бесплодия, риск развития миопии на 25-30% ниже, чем у других детей. Дети матерей с более высоким уровнем образования сталкиваются с миопией на 33% чаще, чем сверстники. Также к проблемам со зрением приводит чрезмерное увлечение компьютерными играми.

Напомним, ранее гаджеты назвали главными вредителями здоровья и зрения.

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Теги: близорукость
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Источник: sciencealert.com
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