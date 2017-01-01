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В ожирении нашли неожиданное преимущество

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Люди с лишним весом лучше переносят иммуннотерапию при раке.
Полные люди проще переносят иммуннотерапию
Полные люди проще переносят иммуннотерапию
freepik.com

Ученые Калифорнийского университета объяснили, почему страдающие от ожирения больные раком лучше реагируют на препараты, стимулирующие иммунную систему на борьбу с раковыми опухолями. Оказалось, что лишний вес провоцирует рост рака через те же соединения, на которые нацелена иммунотерапия. Об этом сообщает издание Science.

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Ряд иммунотерапевтических методов направлен на ингибирование контрольных точек PD-1 — молекул на поверхности Т-лимфоцитов, предотвращающих активацию последних. В здоровом организме контрольные точки препятствуют развитию аутоиммунных заболеваний, однако они же способствуют росту злокачественных тканей. Опухоли способны влиять на активность PD-1, подавляя действие иммунной системы.

Известно, что лишь немногие пациенты реагируют на лечение ингибиторами контрольных точек, при этом значительную долю из этого числа составляют люди с ожирением. Например, в одном из исследований, в котором участвовали 330 человек с меланомой, получавшие ингибитор PD-1, мужчины с избыточным весом жили в среднем 27 месяцев, а пациенты с нормальным индексом массы тела — только 14 месяцев. Парадокс заключается в том, что у людей с ожирением опухоли обычно растут быстрее.

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Исследователи выяснили, что лишний вес способствует уменьшению активности Т-лимфоцитов, а также более сильной экспрессии PD-1. Однако избыток контрольных точек делает иммунные клетки особо чувствительными к ингибиторам PD-1. В результате иммунотерапия делает Т-лимфоциты более агрессивными в отношении злокачественных клеток. Ученые планируют выяснить, может ли диета с повышенным содержанием жиров имитировать эффект от ожирения для повышения эффективности ингибиторов контрольных точек.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые нашли и смогли заблокировать ген, ответственный за ожирение.

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Теги: ожирение, ученые, рак
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