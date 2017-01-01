Зонд NASA заснял красивые облака на Юпитере

Фото сделано с расстояния 7 тысяч километров.

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Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) представило очередную фотографию с борта автоматической межпланетной станции Juno (Юнона).

Напомним, что Юнона занимается изучением Юпитера — крупнейшей планеты Солнечной системы. Аппарат был запущен в августе 2011 года, а до газового гиганта он добрался летом 2016-го. Таким образом, полёт занял приблизительно пять лет.

Облака на Юпитере NASA

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Представленный снимок получен 29 октября нынешнего года. В этот день межпланетная станция совершила 16-й пролет вблизи Юпитера. Фотографирование осуществлялось с расстояния приблизительно 7000 километров от верхней границы атмосферы газового гиганта.

Облака на Юпитере NASA

На изображении видны причудливые узоры в атмосфере Юпитера. Это различные вихревые образования и штормовые зоны. В частности, запечатлено гигантское белое пятно.

Облака на Юпитере NASA

Во время съёмки применялся прибор JunoCam. Этот инструмент использует матрицу Kodak KAI-2020, позволяющую получать изображения размером 1600 × 1200 пикселей.

Добавим, что Юнона будет исследовать Юпитер как минимум до июля 2021 года, хотя изначально научную программу станции планировалось завершить в текущем году.