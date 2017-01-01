Телескоп четыре года подряд снимал молодую экзопланету

Планета Бета Живописца b имеет возраст всего 20 миллионов лет.

Астрономы при помощи инструмента SPHERE, установленного на телескопе VLT, смогли напрямую проследить движение экзопланеты Бета Живописца b вокруг собственной звезды в течение четырех лет. Это позволяет развить методы прямого наблюдения подобных объектов и дает уникальный вклад в наше понимание эволюции и формирования экзопланет, сообщается на сайте Европейской Южной обсерватории.

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Система Беты Живописца находится в 63 световых годах от Земли, возраст звезды составляет всего 20 миллионов лет, что в 225 раз меньше возраста Солнечной системы. Звезда почти в два раза тяжелее Солнца и окружена остаточным диском, простирающимся на расстояние около 1000 астрономических единиц. Наблюдения за системой Беты Живописца дают важную информацию о формировании и эволюции планетных систем. Кроме того, вокруг звезды вращается экзопланета Бета Живописца b, которая находится на расстоянии примерно 1,3 миллиарда километров от своей звезды (что примерно равно расстоянию от Солнца до Сатурна). Она относится к категории супер-юпитеров и была открыта в 2008 году при помощи телескопа VLT (Very Large Telescope). Ее радиус на 65 процентов больше радиуса Юпитера, а период вращения вокруг собственной оси равен 22,2 года. Недавно астрономы смогли с достаточной точностью определить массу Беты Живописца b, которая оказалась в 11 раз больше, чем у Юпитера.

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Большинство известных на сегодня экзопланет обнаруживаются при помощи косвенных методов, например методом радиальных скоростей или транзитным методом. Однако некоторые планеты удается пронаблюдать напрямую. Температура Беты Живописца b оценивается примерно в 1500 градусов Цельсия, она светится собственным светом, что позволяет вести наблюдения за ней. В 2015 году астрономы смогли создать анимацию вращения экзопланеты Бета Живописца b вокруг звезды на основе снимков, полученных инструментом Gemini Planet Imager в обсерватории Джемини. Теперь же движение планеты по орбите удалось пронаблюдать напрямую при помощи спектрополяриметра высокого контраста SPHERE, установленного на телескопе VLT, в период с с конца 2014 до конца 2016 года и в сентябре 2018 года, когда планета достаточно удалилась от звезды, чтобы их изображение не сливались воедино. Примечательно, что работу вела группа исследователей, открывших экзопланету. На полученных изображениях планета видна как яркая точка, диск самой звезды закрыт коронографом.

Телескоп четыре года подряд снимал молодую экзопланету 0:00 / 00:10

Напомним, ранее сообщалось, что сломанный телескоп нашел самую молодую экзопланету.