Космический фонтан: Найдена необычная черная дыра

Сверхмассивная черная дыра всасывает холодный газ и выбрасывает его обратно.

Ученые обнаружили, что гигантская эллиптическая галактика, расположенная на расстоянии примерно в один миллиард световых лет от Земли, активно участвует в рециклинге. Сверхмассивная черная дыра, расположенная в центре галактики, выбрасывает холодный молекулярный газ, который впоследствии вновь падает на эту черную дыру, замыкая таким образом цикл.

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Это явление, известное как «фонтан», представляет собой рециклинг звездообразовательного материала на уровне галактики; этот механизм давно предполагался теоретически, однако никогда прежде не был наглядно подтвержден наблюдениями.



Астрономы обнаружили эту живописную сцену в галактике, лежащей в центре скопления галактик Абель 2597.



"Возможно, это первая система, в которой мы обнаруживаем одновременно свидетельства наличия входящего потока холодного молекулярного газа, движущегося в сторону черной дыры, и исходящего потока, или джетов, которые формирует черная дыра", - объяснил главный автор нового исследования Грант Тремблей (Grant Tremblay) из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра, США.



"Сверхмассивная черная дыра, лежащая в центре этой галактики, действует, словно механический насос, входящий в состав оборудования фонтана".

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Черная дыра, разумеется, не может извергать из себя материю в полном смысле этого слова. При поглощении материала черной дырой часть его формирует вращающийся аккреционный диск, подобный воронке, образующейся при сливе жидкости из раковины в ванной. Однако не весь материал в конечном счете оказывается поглощен черной дырой. Часть его перемещается к полюсам черной дыры, вероятно, вдоль линий магнитного поля - подобно тому, как заряженные частицы солнечного ветра движутся к полюсам Земли вдоль магнитных линий, формируя полярные сияния. Однако динамика черной дыры отличается от динамики Земли: вместо полярных сияний черные дыры формируют джеты плазмы, движущейся со скоростью, близкой к скорости света, из приполярных областей черной дыры.



В случае сверхмассивной черной дыры, изученной в этом исследовании, она выбрасывает джеты холодного молекулярного газа в космос на расстояние порядка 30000 световых лет. Этот газ затем попадает в огромный резервуар холодного газа массой примерно 3 миллиарда масс Солнца, протянувшийся на 100000 световых лет от центра галактики, который питает собой аккреционный диск этой черной дыры.



Втекающий в направлении черной дыры поток холодного газа исследователи наблюдали при помощи радиотелескопа Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), а исходящий поток теплого газа – при помощи инструмента MUSE Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории.



Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal.

Напомним, ранее сообщалось, что ранее впервые получен снимок границы черной дыры.