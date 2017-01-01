В Большом Каньоне нашли следы предка динозавров

Следы были оставлены 310 млн лет назад.

Не так давно камнепад, случившийся в одном из самых известных американских национальных парков — Гранд-Каньоне, — открыл древние слои породы возле тропы Брайт-Энджел (Bright Angel Trail). Внимание ученых привлекли два обломка кварцевого песчаника, на сломе которых при ближайшем рассмотрении обнаружились отпечатки и контр-отпечатки 28 следов — цепочка, которой прошло неизвестное пресмыкающееся около 310 миллионов лет назад.

Читай также: Современник динозавров. Биологи уточнили возраст Большого Каньона

Эти отпечатки — древнейшие из найденных в богатых палеонтологическими находками породах Гранд-Каньона и одни из древнейших, известных науке. Об этом профессор Университета штата Невада Стивен Роуленд (Stephen Rowland) сообщил в докладе, сделанном на прошедшей в Альбукерке ежегодной встрече общества палеонтологии позвоночных (SVP). Серия следов тянется в длину примерно на метр — и весьма необычным образом, будто по диагонали.

Следы относятся к далекому каменноугольному периоду, когда земная суша была объединена в суперконтинент Пангею. На суше тогда доминировали голосеменные растения и делали первые шаги примитивные рептилии — провозвестники будущей "эры динозавров". Одна из них и оставила странную серию отпечатков.

"Она выглядит так, как если бы две ящерицы шли бок о бок, — сказал профессор Роуленд. — Но ящерицы не ходят бок о бок, так не бывает".

Перемещение рептилии Stephen Rowland

Читай также: Американская студентка чуть не умерла в пустыне из-за ошибки Google

Поэтому ученый сделал детальные рисунки и начал искать гипотезы о том, какой могла быть "странная танцующая походка" древнего пресмыкающегося.

Ученые выдвинули несколько вариантов движений, которые позволили бы оставить такие странные отпечатки, если бы неизвестную рептилию что-то постоянно сбивало с цели. Это мог быть, например, боковой ветер: если он был достаточно сильным, вполне мог заставить животное двигаться по диагонали. Другой вариант — сильный наклон, под которым находилась тогда поверхность, также смещавший животное при ходьбе. Еще возможно, что следы оставлены в ходе конкуренции с противником или какого-то ритуала привлечения партнера.

Напомним, ранее сообщалось, что в Южной Африке нашли нового гигантского динозавра.