Психологи: Соцсети доводят до депрессии

Много сидите в соцсетях? Готовьтесь к депрессии.

Недавние выпускники Пенсильванского университета провели эксперимент с участием 143 студентов. Они показали, что долгое время препровождение в социальных сетях приводит к депрессии и чувству одиночества. Работа опубликована в журнале Journal of Social and Clinical Psychology.

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По словам авторов, предыдущие исследования, которые ставили цель показать связь между депрессией и социальными сетями, загоняли участников в нереалистичные условия, заставляя их вовсе отказаться от соцсетей. Они же решили пойти иным путем и сравнить состояние двух рандомизированных групп.

В начале эксперимента психологи провели опрос, в ходе которого определили настроение и самочувствие добровольцев. Они также замерили среднее время активности в Facebook, Instagram и Snapchat с помощью статистики iPhone. Затем случайным образом они разделили всех 143 участников (из них 108 — девушки) на две группы. В первой, послужившей контрольной, студенты не изменили своим привычкам и продолжили уделять соцсетям столько же времени, как и раньше. Члены второй группы тратили на каждую из соцсетей не более 10 минут в день. Такие условия продолжались три недели.

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Для того чтобы измерить эмоциональное состояние участников после эксперимента, психологи избрали анкету с семью показателями: социальная поддержка, страх выпасть из окружения, одиночество, тревожность, депрессия, самооценка и самопринятие. Результаты показали явную зависимость одиночества и депрессии от времени, проведенного в соцсетях. По итогам трех недель все члены экспериментальной группы продемонстрировали меньше симптомов депрессии в сравнении с контрольной группой.

Руководитель работы Мелисса Г. Хант (Melissa G. Khant) рассказала о противоречивых итогах:

"Это иронично, что меньшее внимание к соцсетям делает человека менее одиноким. Объяснение этому уже предложили некоторые специалисты, предположив, что причина тому — подсознательное сравнивание. Когда человек смотрит на события в жизни других людей, например, в Instagram, ему кажется, что все остальные живут лучше него".

Тем не менее авторы подчеркнули, что они не готовы экстраполировать результаты на другие возрастные группы или социальные сети, не представленные в исследовании.

Ранее исследователь из Бингемтонского университета проанализировал анкеты студентов и узнал, какие люди более зависимы от социальных сетей и что служит этому причиной.

Напомним, ранее к такому же выводу пришли другие ученые. Убийцы настроения: Соцсети доводят до депрессии