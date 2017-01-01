Над Землей засняли странное оранжевое сияние

Фото выложили астронавты МКС.

В прошлом месяце один из астронавтов Международной космической станции (МКС) сфотографировал яркое оранжевое сияние над Землей, теперь его фотографию выложило NASA с описанием явления.

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Снимок сделан 7 октября - в тот момент, когда МКС проходила над Австралией на высоте 400 километров. То, что сфотографировал астронавт, называют собственным свечением атмосферы. Суть явления заключается в том, что атмосфера планеты не перестает испускать слабый свет, исключая рассеянные лучи Солнца с дневной стороны и свет далеких звезд.

Визуально оно может напоминать полярное сияние, но в действительности это два принципиально разных феномена. При северном сиянии солнечный ветер взаимодействует с протонами и электронами в магнитосфере Земли. Те, переходя по линиям магнитного поля, возбуждают атомы кислорода и азота - обычно на полюсах.

Причина собственного свечения атмосферы несколько иная. В дневное время суток атомы верхней атмосферы (мезосферы и нижней части термосферы — 80–300 километров над Землей) получают высокую дозу коротковолновых электромагнитных излучений. Атомы либо испускают фотоны, либо сталкиваются с другими атомам, передавая им энергию и вызывая цепную реакцию. Именно поэтому в ночное время можно увидеть слабый свет разных цветов.

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Эта цветовая разница получается вследствие разных свойств атомов. Кислород обычно испускает зеленые и синие цвета, натрий — желтые, а некоторые гидроксиды — красные. Обычно свечение приобретает отчетливые оттенки, и тогда на фотографиях видны красные или зеленые лучи, но оранжевые — редкость, поэтому этот снимок особенно интересен.

Напомним, ранее сообщалось, что в прошлом месяце NASA засняло редкое атмосферное явление — серебристые облака: это крайне разреженные облака, возникающие в мезосфере, на высоте 80 километров.