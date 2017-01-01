На Луне нашли горы выше Эвереста

Хребет на Луне раньше не замечали.

Американские исследователи обнаружили на Луне хребет огромных размеров. Особенность данного открытия кроется в том, что обнародованный массив на много крупнее самой высочайшей точки нашей планеты – горы Эверест.

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Нахождение хребта было бы невозможно без очень мощных телескопов и профессиональных компьютерных программ. Акцент ученых в данном открытии фокусируется на том, что объект обрел статус самого огромного горного хребта в Солнечной системе. На начальном этапе доступны сведения о том, что интересная находка имеет высоту около 20 километров. А толщина слоя земных пород вообще распростерлась на 200 километров.

Также было отмечено, что горный хребет располагается по линии экватора Луны. Удивительная заметка: он занимает 75% окружности спутника нашей планеты. Становится непонятным, как такой крупный массив оказался незамеченным исследователями.

Напомним, ранее сообщалось, что на Марсе нашли потрескавшуюся от воды глину.