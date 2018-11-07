Ученые: Астероид Оумуамуа может быть зондом инопланетян

Гипотезу о происхождении загадочного астероида опубликовали в научном журнале.

Ученые Гарвардского университета выдвинули предположение о том, что загадочный сигарообразный объект, посетивший нашу Солнечную систему в прошлом году, может являться инопланетным космическим кораблем, отправленным на разведку Земли. Объект, получивший название Оумуамуа, что в переводе с гавайского означает "посланник из далекого прошлого", был впервые обнаружен гавайским телескопом Pan-STARRS 1 в октябре 2017 года.

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С момента открытия ученые по всему миру пытались объяснить его необычные характеристики и природу, назвав сначала кометой, а затем астероидом. Но с этими выводами оказались несогласны двое исследователей, опубликовавшие свое предположение о природе Оумуамуа.

В статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters, двое астрофизиков и Гарвадского университета выносят предположение о том, что объект Оумуамуа, двигающийся со скоростью более 315 000 километров в час может быть солнечным парусником или даже отправленным к Земле инопланетным зондом.

"Оумуамуа может являться полноценным зондом, намеренно отправленным к Земле инопланетной цивилизацией", — пишут исследователи.

Предположение ученых строится на наблюдениях, которые показали, что объект обладает "дополнительным ускорением", точный источник которого пока не установлен. Первоначально Оумуамуа считался кометой. Однако от такой классификации объекта быстро отказались, поскольку вокруг объекта не наблюдалась кома (газовая оболочка испаряющегося под воздействием солнечного света льда, свойственная для комет). В итоге его переклассифицировали в астероид.

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"Учитывая возможность искусственного происхождения, Оумуамуа может быть световым парусником, дрейфующим в межзвездном пространстве как останки продвинутого технологического оборудования".

Авторами работы, в которой предлагается граничащее с фантастикой объяснение природы загадочного объекта, являются профессор астрономии Гарвардского университета Абрахам Леб и студент докторантуры и Шмуль Бялый из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Ученые указывают на то, что технологии световых парусов у человечества уже имеются. Такими же технологиями могут обладать инопланетные цивилизации.

"Световые паруса с аналогичными размерами спроектированы и собраны нашей собственной цивилизацией, включая проект IKAROS (японский космический аппарат) и проект Starshot (научно-исследовательский и инженерный проект по разработке концепции флота межзвездных космических кораблей, использующих световой парус). Технология светового паруса может активно использоваться для транспортировки грузов между планетами или звездами".

Высокая скорость объекта, а также его траектория натолкнули исследователей на предположение о том, что он сломан или находится в неактивном состоянии.

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"Это объяснило бы различные аномалии Оумуамуа, например, его необычную геометрию, параметры которой были выведены из данных о его кривой блеска, низкую термальную эмиссию, которая указывает на высокую рефлекторную способность, а также отклонение от кеплеровской орбиты без каких-то видимых на то причин – у объекта отсутствует кометный хвост, а также нужный вращательный момент".

Согласно еще одной гипотезе, выдвинутой Лебом, в Солнечную систему проникнут и другие похожие на Оумуамуа объекты, причем некоторые из них могут переносить жизнь.

"Вероятность галактической панспермии сильно зависит от продолжительности жизни предполагаемых организмов, а также от скорости переносчика", — отметил он в статье, опубликованной совместно с другим исследователем, Манасви Лингамом, в журнале The Astronomical Journal.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы высчитали родную звезду астероида Оумуамуа.