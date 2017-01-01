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В США разрешили самое мощное обезболивающее

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Оно в 1000 раз сильнее морфина.
Обезболивающее мощнее морфина
Обезболивающее мощнее морфина
24tv.ua

Американский регулятор легализовал новое обезболивающее, которое в 1000 раз сильнее морфина. Считается, что препарат будет востребован военными и станет применяться при ранениях солдат. Кроме того, он поступит в госпитали как быстродействующая альтернатива используемым ныне препаратам. Он поступит в продажу в 2019 году.

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Новое обезболивающее не появится в свободной продаже — лишь специализированные медицинские учреждения смогут приобретать его. Кроме того, его запрещено применять дольше 72 часов подряд. Однако противники нового препарата считают, что он все же выйдет за пределы больниц, дав начало новой волне «опиоидной эпидемии».

Ранее некоторые сенаторы выступали против разрешения на использование препарата. По словам Эда Марки, в 1000 раз более мощный, чем морфин, препарат будет вызывать аналогичного уровня зависимость.

Побочные эффекты препарата включают чрезвычайно сильное чувство усталости, проблемы с дыханием, кому и смерть (но, вероятно, речь о передозировке).

Напомним, ранее сообщалось, что ученые создали сильное обезболивающее без привыкания.

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Теги: обезболивающее, США
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