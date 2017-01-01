В поместье первого президента США нашли каменный топор

Топору около 6 тысяч лет.

На территории музея Маунт-Вернон — поместья первого президента США Джорджа Вашингтона — двое подростков нашли каменный топор, сделанный около шести тысяч лет назад. Как сообщается в пресс-релизе музея, артефакт, по-видимому, сделал умелый ремесленник, так как для изготовления орудия он использовал довольно сложную технологию.

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Предположительно, около шести тысяч лет назад индейцы начализаниматься сельским хозяйством. Примерно в это время жители Северной Америки стали выращивать подсолнечник; а около 5,5 тысяч лет назад в Центральной Америке одомашнили кукурузу и бобы. На территории современного штата Виргиния индейцы жили еще около 8,5 тысяч лет назад.

На севере Виргинии находились поместье и плантация Маунт-Вернон, которые с 1674 года принадлежали семье Вашингтонов. Будущий президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон (1732-1799) вступил в права наследства в 1754 году и жил в поместье до самой смерти. В середине XIX века поместье у семьи Вашингтонов выкупила Женская ассоциация Маунт-Вернон и превратила его в музей. С 1987 года в поместье проводились археологические работы, во время которых исследователи обнаружили более ста примечательных мест раскопок и около 50 тысяч артефактов, сделанных индейцами.

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В том числе в раскопках участвуют ученики и преподаватели Средней школы архиепископа Хобана. 12 октября 2018 года во время очередной археологической экспедиции, двое подростков-учеников школы нашли на старом кладбище каменный топор. Предположительно, он был сделан около шести тысяч лет назад.

Недавно археологи обнаружили, что индейцы на северо-западе Северной Америки во время ритуальных практик курили местные растения, в том числе табак еще 4,5 тысяч лет назад. Раньше считалось, что табак на северо-западе континента появился после прихода европейцев.

Напомним, ранее ученые нашли ныне живущих родственников старейшей мумии Европы.