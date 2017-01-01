В Млечном Пути нашли одну из древнейших звезд во Вселенной

Ей 13,5 миллиардов лет.

Когда речь идет о звездах, сформировавшихся сразу после Большого взрыва, обычно такие звезды расположены далеко от нас, на самом краю видимой Вселенной. Однако теперь астрономы обнаружили кое-что необычное: звезду возрастом примерно 13,5 миллиарда лет, расположенную прямо в нашей галактике Млечный путь.

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Эта звезда носит название 2MASS J18082002–5104378 B и является одной из самых древних звезд всей нашей Вселенной, рассказал один из авторов исследования Эндрю Кейси (Andrew Casey) из Университета Монаша, Австралия.



Свидетельством "почтенного возраста" является низкое содержание металлов (элементов тяжелее гелия) в веществе звезды. В ранней Вселенной металлы отсутствовали. Они сформировались впоследствии, в результате ядерного синтеза, протекающего в недрах первых поколений звезд, а затем были выброшены в окружающее космическое пространство в результате мощных взрывов первичных светил. Каждое последующее поколение звезд обогащалось металлами, по сравнению с предыдущим поколением.



Звезда 2MASS J18082002–5104378 B имеет самую низкую металличность из всех когда-либо открытых звезд – всего лишь порядка 10 процентов от металличности Земли. Это открытие может означать, что возраст тонкого диска нашей Галактики на самом деле намного больше, чем 8-10 миллиардов лет, как считалось ранее.

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Кроме того, звезда 2MASS J18082002–5104378 B является крохотной – ее масса составляет всего лишь 10 процентов от массы Солнца. Такое значение является нижним пределом массы для реакции термоядерного горения водорода в недрах звезды.



Это открытие свидетельствует о том, что не все древние звезды непременно должны быть массивными и существовать в течение очень непродолжительного времени в ранней Вселенной. Пример звезды 2MASS J18082002–5104378 B показывает, что такие древние звезды могут формироваться из очень небольшого количества материала и существовать по сей день. Расчеты показывают, что звезда небольшой массы может существовать на протяжении триллионов лет.



Ранее звезда 2MASS J18082002–5104378 B не была замечена, поскольку является очень тусклой – ее открытие в рамках данного исследования произошло случайно, при наблюдениях более яркой звезды-компаньона – поэтому авторы работы считают обоснованным предположить, что в нашей Галактике может находиться значительное число других древних звезд небольшой массы.



Исследование будет опубликовано в журнале Astrophysical Journal и доступно на arxiv.org.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы обнаружили древнейшую звезду во Вселенной.