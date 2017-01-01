Ученые: Динозавры несли цветные яйца

Раньше считалось, что яйца у динозавров были белые.

В прошлом году Ясмина Вайман (Jasmina Wiemann) из Йеля, специализирующаяся на молекулярной палеобиологии, опубликовала работу про цветные пигменты в яйцах овираптозавров рода Heyuannia, живших около 70 млн лет назад: оказалось, что в скорлупе овираптозавровых яиц можно найти красно-коричневый протопорфирин и сине-зелёный биливердин. Это была действительно большая новость – раньше считалось, что яйца у всех древних ящеров были бесцветно-белыми, как у нынешних крокодилов, и что цветная скорлупа появилась только у птиц.

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В новой статье в Nature та же Ясмина Вайман и её коллеги из Боннского университета и Американского музея естественной истории пишут, что окрашенные яйца, по-видимому, были у динозавров обычным делом. Исследователи сравнили состав яичной скорлупы от 15 динозавров и вымерших птиц, добавив к ним яйца кур, крачек, эму и аллигаторов. Вместо химических методов анализа, для которых нужно растирать скорлупу в порошок, авторы работы воспользовались рамановской микроспектроскопией, в которой молекулярный состав объекта можно определить по отражённым лучам лазера.

Яйца динозавров оказались довольно разнообразными по цвету и по узору. У хищного дейнониха яичная скорлупа была голубовато-зелёной, у троодонтид – голубовато-зелёной, бежевой или белой и т. д., причём на многих яйцах на фоновый цвет накладывался более тёмный узор из протопорфирина. Все динозавры, чьи яйца оказались окрашены, относились к группе теропод, которые ближе всех стоят к современным птицам. То есть цветная скорлупа, которая считалась сугубо птичьим эволюционным достижением, появилась намного раньше самих птиц. (Некоторые современные птицы, вроде кур и попугаев, откладывают белые яйца, но у них скорлупа, вероятно, обесцветилась вторично в ходе каких-то эволюционных перипетий.)

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В то же время у травоядных зауропод (к которым относятся знаменитые длинношеие гиганты диплодоки, брахиозавры и апатозавры), а также у майазавра никаких цветных пигментов в яичной скорлупе не обнаружилось. Однако и диплодоки, и майазавры от птиц отстоят довольно далеко. Скорее всего, динозавры с бесцветными яйцами просто зарывали их где-нибудь в грязь, подобно нынешним аллигаторам и черепахам (хотя некоторые, как майазавры, вполне могли охранять то место, где они зарыли кладку, и даже потом заботиться о детёнышах). А вот те, чьи яйца были окрашены, очевидно, строили птичьи открытые гнёзда, и тогда окраска скорлупы помогала бы скрывать яйца от хищников или же отличать их от чужих яиц, которые могли бы подбросить динозавры-кукушки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Патагонии нашли яйца с эмбрионами динозавров.