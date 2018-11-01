Супергерои оказались опаснее суперзлодеев

Супергерои негативно влияют на детей, уверены ученые.

Специалисты Медицинского колледжа в Херши выступили на конференции Американской академии педиатрии AAP 2018, проходящей сейчас в Орландо (США), с докладом об исследовании, названном "Изображение насилия в супергеройских фильмах, распределенное по гендеру и отношению протагонист — антагонист". Они отметили, что их анализ указывает на большую общественную опасность героев в сравнении со злодеями. По их мнению, такой пример может произвести негативное впечатление на детей. Об этом сообщает издание EurekAlert! со ссылкой на доклад.

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Для исследования работники выбрали десять супергеройских фильмов, выпущенных в 2015-м и 2016 году. По их подсчетам, герои в среднем совершали 23 насильственных акта в час, а злодеи — 18. В то же время мужские персонажи вели себя более агрессивно, чем женские. Первые проявляли нападки 34 раза за час, а вторые — семь раз за тот же промежуток времени.

Исследователи классифицировали насильственные действия по следующим категориям: драка, использование смертельного оружия, разрушение собственности, убийство и пытки. Для протагонистов они определили следующие показатели: борьба — 1021 случай, использование смертельного оружия — 659, разрушение собственности — 199, убийство — 168, пытки — 144. Между тем злодеи продемонстрировали другие цифры: борьба — 599 случаев, использование смертельного оружия — 604, разрушение собственности — 191, убийство — 93, пытки — 237.

Руководитель исследования профессор Роберт Олимпия (Robert Olympia) поделился собственными мыслями о результатах:

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"Дети и подростки видят супергероев как «хороших парней» и могут подвергаться их влиянию — в частности, поведению, связанному с риском и насилием. Педиатры должны сообщать об этом семьям и указывать на ту опасность, которую вызывает подражание этим героям".

Ранее исследователи из Айовского университета идентифицировали различия в мозговой активности детей, демонстрирующих разное поведение. Электроэнцефалограмма показала, что у детей, часто проявляющих агрессию, длина пиков в волнах мозговой активности типа P3 меньше, чем у их спокойных сверстников.

Напомнили, ранее сообщалось, что ученые объяснили сверхспособности супергероев из Мститетелей.