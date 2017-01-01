Астрономы: Пригодных для жизни планет значительно меньше

Ученые скорректировали данные об экзопланетах.

Новая оценка самых свежих данных наземных и космических телескопов показывает, что ранее сделанный прогноз количества похожих на Землю и потенциально пригодных для жизни планет в нашем Млечном пути хотя и остается значительным, но его необходимо скорректировать в сторону уменьшения.

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Их всех 3 700 открытых и подтвержденных на этот момент экзопланет (3 000 так называемых дальнейших «кандидатов в планеты» ждут пока еще подтверждения своего планетного статуса по результатам дальнейших наблюдений) 2 600 были открыты одним лишь космическим телескопом NASA Kepler. До сих пор ученые-планетологи исходили из того, что 20-25 процентов звезд в нашем ночном небе имеют планеты земных размеров, обращающиеся вокруг них. Один только Kepler - так, по меньшей мере, предполагали оценки ученых NASA еще в середине июня - успел обнаружить около 30 экзопланет земных размеров, обращающихся вокруг своих звезд в так называемой «зоне жизни», то есть в пределах региона, находясь в пределах которого вследствие умеренных температур поверхности вода может оставаться в жидком состоянии, создавая при этом условия для существования жизни, как минимум, в той форме, какая существует на Земле.

Правда, если верить данным европейского космического телескопа Gaia, фактическое количество таких потенциально пригодных для жизни планет составляет не около 30, а всего от 2 до 12, сообщил Эрик Мамаек, ведущий научный сотрудник «Программы разведки экзопланет» (Exoplanet Exploration Program) NASA. Причина: данные телескопа Gaia свидетельствуют о том, что наблюдавшиеся телескопом Kepler звезды оказались более светлыми и большими по размерам, чем думали до сих пор. А это значит, что и открытые возле этих звезд планеты больше и горячее, чем это предполагалось - некоторые из них слишком раскалены для жизни в той форме, что известна нам.

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"Самый важный аспект, который возникает в этой связи - насколько хорошо мы знаем и понимаем эти центральные светила", - говорит Мамаек. - "Потому что от их яркости, размеров и уровня разогрева зависят и условия на обращающихся вокруг них планетах".

Новые знания показывают, что ученым необходимо еще больше данных, чтобы лучше разобраться, в каких соотношениях должны находиться размеры планет и состав этих небесных тел. «Мы должны еще лучше понимать, насколько большой должна быть планета, чтобы все еще оставаться каменной (то есть земного типа)», - добавляет астрофизик Джесси Дотсон из Исследовательского центра Эйса NASA, осуществляющая сопровождения расширенной миссии Kepler «К2» в качестве научного консультанта проекта.

Хотя новая оценка на первый взгляд звучит разочаровывающе, но в том, что касается перспектив в поисках внеземной жизни, это ни в коем случае не изменяет в корне базовые выводы наблюдений за последние 20 лет: учитывая бесчисленное количество звезд, планеты в пределах «зон жизни» своих светил остаются еще настолько многочисленными, что их можно уверенно считать правилом, а не исключением.

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Если принять за основу самые новые оценки анализов данных телескопа Kepler, то в среднем количество потенциально похожих на Землю (и, вместе с этим, и пригодных для жизни) планет все еще составляет от 0,25 до 0,5 процентов.

К тому же наряду с планетами классического земного типа существуют и другие миры, в которых жизнь, даже если условия на них могут не соответствовать тем, которые необходимы для жизни земного типа, вполне может существовать. Ведь даже в родной для нас Солнечной системе многие ледяные луны, вращающиеся вокруг газовых гигантов - Юпитера и Сатурна, имеют под своими ледяными панцирями океаны жидкой воды. При этом ученые ведут разговоры и о других формах жизни, которые используют вместо воды другие жидкости. Например, на сатурнианской луне Титане, где теоретически тамошняя жизнь могла бы использовать для своего существования круговорот жидкости (дождь, снег, моря, озера и реки). Но главные компоненты такой жидкости – не водород и кислород, а метан и этан.

Напомним, ранее сообщалось, что ошибка позволила найти крупнейшее скопление экзопланет.