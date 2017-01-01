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У соли нашли новую смертельную опасность

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Соль вызывает развитие рассеянного склероза.
Соль оказалась смертельно опасной
Соль оказалась смертельно опасной
freepik.com

Ученые Йельского университета (США) выяснили, что употребление большого количества соли связано со значительным увеличением риска развития рассеянного склероза. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Рассеянный склероз — это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором происходит нарушение миелиновой оболочки нервных волокон головного и спинного мозга, поражаются различные отделы нервной системы. Эффективных методов лечения заболевания пока не существует, а средняя продолжительность жизни больных на 5-10 лет меньше, чем здоровых людей.

Исследователи обнаружили, что в клетках при большой концентрации соли происходит активация сигнального пути Wnt, одним из компонентов которого является белок β-катенин. Этот путь приводит к нарушению работы регуляторных Т-клеток, которые производят цитокины интерферон-гамма и интерлейкин-10. Дисбаланс в этих цитокинах приводит к воспалительным процессам, поражающим центральную нервную систему.

Ранее сообщалось, что американские специалисты из женской больницы Бригхэма в Бостоне доказали, что потребление большого количества соли связано с увеличением риска преждевременной смерти.

Напомним, ранее был сделан новый шаг в диагностике рассеянного склероза.

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Теги: соль, склероз
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