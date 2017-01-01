Самые крупные птицы в истории оказались практически слепыми

Они вели ночной образ жизни.

Эпиорнисовые, самые крупные из когда-либо живших птиц, по-видимому, вели ночной образ жизни и были почти слепыми, сообщается в Proceedings of the Royal Society B. Американские биологи пришли к такому выводу после того, как реконструировали и проанализировали эндокран (рельеф на внутренней стороне черепной коробки) двух видов эпиорнисов.

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Эпиорнисовые птицы обитали на Мадагаскаре и, по-видимому, были истреблены людьми от 500 до тысячи лет назад. По найденным останкам известно, что это были крупнейшие птицы на планете. По оценкам исследователей, эпиорнисы могли весить свыше 400 килограммов и достигать трех метров в высоту. Эпиорнисы относились к группе бескилевых птиц (как страусы, казуары или эму), а судя по генетическим данным, их ближайшими родственниками были новозеландские киви, птицы с очень плохим зрением, но хорошим обонянием, которые ведут ночной образ жизни. Однако сведений об образе жизни эпиорнисов очень мало. Ранее палеонтологи только дважды исследовали строение мозга эпиорнисов (одна из работ была опубликована в 1942 году) и обнаружили, что зрительные доли мозга у этих птиц очень маленькие.

Биологи из Техасского университета в Остине Кристофер Торрес (Christopher Torres) и Джулия Кларк (Julia Clarke) решили изучить строение мозга эпиорнисов современными методами в надежде больше узнать о привычках этих птиц. Ученые с помощью компьютерной томографии реконструировали и проанализировали эндокраны двух видов эпиорнисов, Aepyornis maximus и A. Hildebrandti. Скелеты этих птиц хранятся в Национальном музее естественной истории в Париже. В основном авторы обращали внимание на размеры зрительной коры и обонятельных луковиц в мозге эпиорнисов. Для сравнения исследователи реконструировали эндокраны одной из танагровых и куликовых птиц, а также использовали уже известныеданные о размере обонятельных луковиц у 11 видов вымерших и ныне живущих бескилевых птиц.

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Результаты реконструкции показали, что зрительная кора у обоих видов эпиорнисов была сильно уменьшена по сравнению с другими птицами за исключением киви. Из этого ученые сделали вывод, что у эпиорнисов, также, как и у киви было очень плохое зрение и они вели ночной образ жизни. При этом обонятельные луковицы у A.maximus, как и у киви, были довольно большими, а у A.hildebrandti они были меньше. Исследователи пришли к выводу, что большие обонятельные луковицы и маленькие размеры зрительной коры были характерны для общего предка киви и эпиорнисовых птиц. Позднее, в процессе эволюции у A.hildebrandti обонятельные луковицы уменьшились. Судя по филогенетическому анализу, которые провели авторы исследования, большие обонятельные луковицы были характерны для бескилевых птиц, обитающих в лесу, а маленькие — для тех, кто жил на открытых пространствах. Из этого ученые сделали вывод, что A.maximus был лесным жителем, а A.hildebrandti предпочитал покрытые травой равнины.

Недавно зоологи пересмотрели классификацию эпиорнисовых птиц и выделили крупнейшего их представителя в отдельный род. Птиц, которые могли весить 640 килограммов, назвали Vorombe titan.