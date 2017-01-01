У бактерий нашли квантовую запутанность

Фотоны и взаимодействуют с бактериями, и не попадают на них одновременно.

Бактерии одновременно и взаимодействуют, и не взаимодействуют с фотонами mkset.ru

Несколько лет назад ученые провели исследование, в котором показали, что фотосинтетические бактерии могут поглощать и испускать фотоны при отражении света в миниатюрном пространстве между двумя зеркалами.

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Теперь же появилась новая работа, статья о которой опубликована в Journal of Physics Communications. Она показала, что этот процесс может быть куда сложнее, чем казалось изначально, а бактерии могут запутываться с отражающимся светом в квантовом масштабе.

В эксперименте использовались отдельные фотоны, которые отражались между двумя зеркалами, разделенными микроскопическим расстоянием. Согласно теории корпускулярно-волнового дуализма, фотон - это мельчайшая частица света, которая проявляет волновую функцию.

Уровни энергии в экспериментальной установке, предположительно, указывают на то, что бактерии запутались со светом на квантовом уровне, так как некоторые из отдельных фотонов, похоже, и взаимодействовали с организмами, и не попадали в них одновременно.

Нет причин проявлять скепсис по отношению к этим результатам до тех пор, пока кто-то не воссоздаст этот эксперимент, чтобы отследить признаки квантовых взаимодействий.

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В любом случае ученые ограничены количеством и качеством данных, опубликованных в научной работе. Также уровни энергий бактерий и зеркальной установки, по сути, должны были регистрироваться отдельно для подтверждения квантовой запутанности, чего в этом исследовании ученые не делали.

Однако, если оно успешно пройдет все проверки, это станет первым свидетельством того, что какая-то форма жизни была задействована в процессах мира квантовой физики. Обычно на это способны только субатомные частицы. Даже учитывая то, что микроскопические формы жизни крайне малы, для науки это будет иметь огромное значение.

Напомним, ранее сообщалось, что бактерии воруют ДНК ради быстрой эволюции.